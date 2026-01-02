Karşıyaka Belediyesi'nden 15 bin kişiye sıcak çorba ikramı

Karşıyaka Belediyesi, kış döneminde hafta içi her sabah işe veya okula gitmek için erken saatlerde yola çıkan vatandaşlar için sıcak çorba ikramına devam ediyor. Belediye Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulama kapsamında ilçenin yoğun noktalarında, hafta içi her gün 07.30-08.30 saatleri arasında yüzlerce kişiye çorba dağıtılıyor. Bugüne kadar Karşıyaka Vapur İskelesi, Alaybey ve Karşıyaka İZBAN (Çarşı) önü gibi yoğun ulaşım duraklarında sunulan hizmetten yaklaşık 15 bin kişi yararlandı. Her yaştan vatandaşın beğenisini kazanan uygulama, mart ayı sonuna kadar devam edecek. Güncel dağıtım noktası bilgileri, Karşıyaka Belediyesi’nin kurumsal sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

"KARŞIYAKA’DA SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ HER GEÇEN GÜN DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ"

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "İnsanı merkeze alan ve dayanışmayı günlük hayatın parçası haline getiren bir anlayışla, Karşıyakamız için çalışmayı ve üretmeyi sürdürüyoruz. Bu kapsamda başlattığımız sıcak çorba ikramının gördüğü ilgiden büyük mutluluk duyuyoruz. Kış sonuna kadar, hafta içi her sabah sıcak çorbalarımızı paylaşmaya devam edeceğiz. Karşıyaka’da sosyal belediyeciliği her geçen gün daha ileriye taşıyacağız" diye konuştu.