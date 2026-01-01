Karşıyaka’da ‘Kadın ve Aile Hizmetleri’ ile 5 bin kadına destek

Karşıyaka Belediyesi, 2025 yılı boyunca Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü aracılığıyla kadınlara yönelik sosyal destek hizmetlerini genişletti. Eğitimden danışmanlığa, sağlıktan istihdama uzanan çalışmalarla yaklaşık 5 bin kadın ve çocuğa doğrudan ulaşılarak kadınların güçlenmesi ve sosyal hayata katılımı desteklendi. İlçedeki 12 kültür ve mahalle merkezinde düzenlenen hobi ve meslek edindirme kurslarından 1600 kişi yararlanırken, Karşıyaka 95 Aile Rehberliği hizmeti kapsamında 300 gebe ve anneye ulaşıldı. 750 aileye Hoş Geldin Bebek Çantası teslim edildi. 36-60 ay arası çocuklara yönelik Çok Yönlü Gelişim Programı’ndan da 50 çocuk faydalandı.

ÇOK YÖNLÜ HİZMETLER

Kadın Danışma Merkezleri aracılığıyla 200 kadın, sosyal hizmet uzmanlarıyla birebir görüşmeler gerçekleştirerek destek aldı. Bostanlı Mahallesi’ndeki Muazzez İlmiye Çığ Kadın Danışma Merkezi ile İnönü Mahallesi’nde bulunan Nezihe Muhiddin Kadın Danışma Merkezi, yıl boyunca desteğe ihtiyaç duyan kadınların başvuru noktası oldu. Psikolojik Danışmanlık Hizmeti kapsamında yetişkinlerle 411, çocuklarla 301 olmak üzere toplam 712 görüşme gerçekleştirildi. Kadın sağlığı eğitimleri ile 101 kadına ulaşıldı; 42 kadın KETEM’e yönlendirilerek kontrollerine eşlik edildi, emzirme danışmanlığı hizmetinden 56 anne yararlandı. Kadın Gücü Mahallede projesi kapsamında 12 mahallede ve 5 kurs merkezinde düzenlenen 17 buluşma ile yaklaşık 300 kadın bilgilendirildi. Kadın El Emeği Pazarlarından 500’e yakın kadın yararlanırken, 2. El Çocuk Pazarı etkinliklerinden 300 çocuk faydalandı. Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı’nı 30 kadın tamamlayarak sertifika aldı; flört şiddeti, kumar bağımlılığı ve kadına yönelik şiddetle mücadele başlıklarında farkındalık eğitimleri yıl boyunca sürdürüldü.

“DAYANIŞMAYI BÜYÜTÜYORUZ”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Kadınların hayatın her alanında daha güçlü, daha güvende ve daha görünür olması için sosyal destek hizmetlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kadın bir belediye başkanı olarak, kadınların yaşadığı zorlukları bilen ve çözüm üretme sorumluluğunu taşıyan bir anlayışla çalışıyoruz. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz aracılığıyla yalnızca destek sunmuyor, kadınların kendi ayakları üzerinde durabilecekleri bir yaşam zemini oluşturuyoruz. Çocuklardan annelere, genç kadınlardan üretici kadınlara uzanan bu hizmet ağıyla dayanışmayı büyütüyoruz. Her kadının kendini değerli, güvende ve güçlü hissettiği bir Karşıyaka için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.