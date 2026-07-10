Koku Vadisi’nde lavanta hasadı başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bitkisel üretimi artırmak, üretim kalitesini yükseltmek ve sürdürülebilir kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla üreticilere yönelik projelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Yerkesik Yeniköy’de Büyükşehir Belediyesi’ne ait arazide hayata geçirilen Koku Vadisi Projesi, S.S. Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadın üreticilerin emeğiyle büyümeye devam ediyor.

LAVANTA ÜRETİMİ KADINLARA EKONOMİK KATKI SAĞLIYOR

Koku Vadisi Projesi ile başta lavanta olmak üzere tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi desteklenirken, kadın üreticiler ekonomik kazanç elde ediyor. Aynı zamanda rengârenk lavanta tarlaları, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar için de önemli bir ziyaret noktası haline geliyor. Kooperatif bünyesinde özellikle lavanta kullanılarak sabun, kolonya, şampuan ve benzeri katma değerli ürünler üretiliyor. Böylece tarımsal üretim yalnızca ham maddeyle sınırlı kalmayıp işlenerek ekonomik değeri artırılan ürünlere dönüşüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Distilasyon Tesisi, tıbbi ve aromatik bitkilerden uçucu yağ elde edilmesini sağlayarak üreticilere önemli bir destek sunuyor. Geçmişte kendi imkânlarıyla üretim yapan ya da doğadan topladığı bitkileri değerlendirmekte zorlanan üreticiler, artık ürünlerini tesiste işleyerek daha yüksek katma değerli ürünlere dönüştürebiliyor. Lavanta, kekik ve adaçayı gibi bitkilerden elde edilen uçucu yağlar; sabun, şampuan, kolonya ve kozmetik ürünlerinde kullanılarak hem iç pazarda hem de ihracatta ekonomik değer oluşturuyor. Böylece yerel üretim desteklenirken kırsal kalkınmaya da önemli katkı sağlanıyor.

LAVANTA ŞENLİĞİ İLE HASAT BAŞLAYACAK

Muğla Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki günlerde Koku Vadisi’nde düzenleyeceği Lavanta Şenliği ile üreticiler ve vatandaşları bir araya getirecek. Şenlik kapsamında lavanta hasadı gerçekleştirilecek, ziyaretçiler hem üretim sürecini yakından görme hem de lavanta bahçelerinde vakit geçirme fırsatı bulacak.

ARAS: ÜRETİCİMİZİN EMEĞİNİ KATMA DEĞERE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kırsal kalkınmanın üreticinin güçlenmesiyle mümkün olduğunu belirterek şunları söyledi: “Muğla’nın bereketli topraklarında üreten her vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Koku Vadisi Projemizle kadın üreticilerimizin emeğini katma değeri yüksek ürünlere dönüştürüyor, kırsal kalkınmayı destekliyoruz. Distilasyon Tesisimiz sayesinde üreticilerimiz yalnızca ürün yetiştirmiyor, ürünlerini işleyerek daha fazla gelir elde edebiliyor. Lavanta, kekik ve adaçayı gibi tıbbi aromatik bitkilerden elde edilen ürünler hem ülkemizde hem de uluslararası pazarda değer görüyor. Üretimden pazarlamaya kadar uzanan bu zinciri güçlendirmeye, kooperatiflerimizi ve üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz.”