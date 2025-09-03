Konak, Gazze’yi kardeş şehir ilan etti

Konak Belediyesi’nin, Dünya Barış Günü’nün de kutlandığı eylül ayı meclis oturumunda Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekildi. Konak Kent Konseyinin önerisiyle ve tüm meclis gruplarının oy birliğiyle Gazze, Konak’ın kardeş şehri olarak ilan edildi. Gazze’nin Kardeş Şehir ilan edilmesiyle, Konak’tan Gazze’ye, dayanışma hareketi başlatıldı. Meclise taşınan önergede, “Tarihin ve adaletin doğru yanında durmak, Filistin Halkının ve binlerce insanın hayatını savunmaktan geçer. Öncelikli önerimiz, Belediyemizin Gazze’yi kardeş şehir ilan etmesi ve bir dayanışma hareketi oluşturmasıdır” ifadeleri yer aldı.

YENİ MÜDÜRLÜK KURULDU

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden gelen ek önergeyle Konak Belediyesi bünyesinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğü kurulması oylamaya sunuldu. Gündeme alınan madde oy birliğiyle kabul edilerek yeni müdürlüğün kurulması onaylandı. Atamanın kurum içinden yapılacağını belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Hukuk İşleri Müdürlüğüne Avukat Umutcan Akgün’ün, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ise Cem Olgar Karabaldır’ın müdür olarak atandığını da aktardı. Öte yandan meclis gündeminde alınan önemli kararlar arasında, Basmane Semt Merkezi’nin tabelasına Nebahat Tabak isminin eklenmesi, büyük ilgi gören Tarih Gezilerine Alsancak bölgesinin dahil edilmesi, Sakarya Mahallesi 821, 822, 824 sokakların tarihi dokusuna uygun olarak sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında çalışmalar yapılması ve Kemeraltı’nda unutulmaya yüz tutmuş bakırcılığın yeniden canlandırılması amacıyla çalışmalar yapılması maddeleri de yer alarak meclisten oy birliğiyle geçti.

ÇÖP SORUNU BÜYÜK ÖLÇÜDE ÇÖZÜLDÜ

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, toplantının dilek ve öneriler kısmında, meclis üyelerinden gelen soruları yanıtladı. Başkan Mutlu, çöp toplamayla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Mahkeme kararıyla Harmandalı’nın depolamaya kapatılması nedeniyle atık sorunu yaşandı; çok büyük ölçüde çözüldü. Metropolün çöpü Harmandalı’ya götürülüyordu. Halkapınar’da, 1. Sanayi Sitesinde çöp transfer istasyonu var. Biz çöp arabalarımızı götürüyoruz, Büyükşehir tırlarına aktarılarak Harmandalı’ya götürülüyordu. Mahkeme, temmuz ayında Harmandalı’ya dökümü durdurdu. O saatten sonra büyük bir kriz yaşandı. Bergama’ya, Ödemiş’e de götürülüyor ama kapasitesi belli. Bir süre Tire’de de döküm yapıldı. Tire dökümü kaymakamlık tarafından kapatıldı. Bu iki yerin metropolün çöpünü alamayacağı ortada. Biz her sabah bölgemizde çöplerimizi aldık, transfer istasyonuna gittik, altı saat, sekiz saat tırları bekledik. Bu bekleme, diğer vardiyaların kaçmasına sebep oldu. Konak’ta 330 bin kişi yaşıyor ama bir, bir buçuk milyonun çöpünü, 24 saat topluyoruz. Tonaj olarak en yüksek çöp Konak’ta. 7/24 uyumayan, çalışan bir Temizlik İşleri Müdürlüğümüz var. Sorunu büyük oranda çözdük. Büyükşehir de boşaltım yerlerini genişletti. Sorun, görece azaldı, tırlarda beklemeler azaldı. Bu kentin yeni çöp tesislerine ihtiyacı var. Atıkların enerjiye dönüştürülerek yok edildiği tesislere ihtiyaç var. Büyükşehir bu konuda Bakanlık ve Valilikle görüşüyor. En kısa zamanda, birden fazla bölgede, atık tesisi için izin alınıp, hızlıca başlaması gündemde.”

“BÜYÜK BİR ALTYAPI ÇALIŞMASI VAR”

Konak’ta devam eden yoğun altyapı çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Başkan Mutlu, dönem bittiğinde Konaklıların yağmursuyu altyapısı tamamlanmış ve her mahallesine doğal gaz ulaşmış bir kentte yaşıyor olacağını vurguladı ve şöyle konuştu: “Konak’ta büyük bir altyapı çalışması var. Bir yandan Alsancak’ta yağmur sularının ayrıştırılması çalışması başladı. Aynı şey Halkapınar, yeni kent merkezi ve Mersinli’de başladı. Bu çalışmalar devam ederken bir yandan da İZSU ihalelere devam ediyor. Hatay, Mithatpaşa’ya da gelecek. Büyükşehir’in bu dönem Konak’ta hedefi, Dünya Bankasından da aldığı krediyle, Konak’ın yağmur, sel sularından korunması. Diğer yandan İzmirGaz’la birlikte çalıştığımız ve çok da iyi giden bir doğal gaz çalışmamız var. Ağırlıklı olarak Boğaziçi, Levent ve Beştepeler aksında kazılar devam ediyor. Bu çalışmalar bittiğinde yağmur suyu ayrıştırılan ve her mahallesine doğal gaz gelen bir Konak olacak.”

KREDİ MAAŞLARA YATACAK

Maaşlarla ilgili gelen soruları da şeffaf belediyecilik anlayışıyla yanıtlayan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Konak Belediyesi 2024 yılında geliri, personel giderine denk olan bir belediye. Maaş dışında yaptığınız her harcama borç hanenize yazılıyor. Bu rakamların da ödenmesinde çok büyük sıkıntı yaşayacağımızı sendikalarla paylaşmıştık. Son 50 milyonluk kredi geldiğinde maaşlara yatıracağız. Vergi ayında da kazandığımız tüm geliri maaşa yatıran, kredilerimizi de maaşa yatıran bir belediyeyiz. Paramız kenarda durduğunda onu çalışanlarımıza ödemiyor değiliz. Sadece gelir-gider dengesi daha çok maaş bölümünde yoğunlaşıyor” dedi.

KURUMSAL YAPI İÇİN DENETİM

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, konuşmasının devamında kamu yararı ve kurumsal kimlik vurgusu yaptı. Denetime çok önem verdiklerini, kurumsal yapıyı tam anlamıyla kurmak için sürekli olarak iç denetim gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Mutlu, “Geldiğimizden beri Konak Belediyesi’nde müdürlüklerimiz, daha önce olmadığı kadar denetleniyor. Biz bütün müdürlüklerimizi denetlettik ve kendi yaptıklarımızı da sürekli denetliyoruz. Her şey denetleniyor. Bir yanlışlık, bir yanlış anlama varsa bunu düzeltelim, yanlışlık varsa kronikleşmesin, belediyeyi bir kurumsal yapıya kavuşturalım, istiyoruz. Bu denetlemelerde, geçmişte ya da günümüzde, eksiğini, hatasını gördüğümüz arkadaşlarımızdan bunu tazmin ediyoruz. Çünkü bu, kamu parasını kullanmak, kamunun işlerini yapmaktır. Bu konuda hiçbirimizin hata yapma lüksü yok. Bu konuların hepsi denetimde ve kamunun zarara uğramadığı bir sistemi Konak Belediyesi’nde kurduk. Bütün müdürlükler denetlendikten sonra eksiklikler çıkarıldı. Sonra tekrar, eksikler düzenlendi mi diye eksikler üzerinde denetim yapıldı. Beşinci yılın sonunda Konak Belediyesi kurumsal yapısına her anlamda kavuşmuş olacak” ifadelerini kullandı.