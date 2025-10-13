Marmaris Tour de France’a hazırlanıyor

Dünyanın en büyük bisiklet yarışı Tour de France’ın amatör sporculara yönelik düzenlediği L’Etape organizasyonu, Türkiye’de ikinci kez İstanbul’da gerçekleştirildi. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de 6-7 Haziran 2026’da Marmaris’te de gerçekleştirilecek olan yarışın İstanbul ayağını takip ederek, sporcuların heyecanına ortak oldu. Beykoz Spor Ormanı’nda gerçekleşen yarışta Tour de France yetkilileri, 78 Event yöneticileri, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve sanatçı İlker Ayrık ile bir araya gelen Başkan Ünlü, Marmaris’in ev sahipliği yapacağı yarış için davette bulundu.

Başkan Ünlü, “Marmaris’i sadece doğası ve turizmiyle değil, aynı zamanda sporun her branşında uluslararası bir merkez haline getirmek istiyoruz. L’Etape by Tour de France yarışının 2026’da ilçemizde yapılacak olması bu hedefin güçlü bir adımı olacak” dedi. Başkan Ünlü, haziran ayında yapılacak yarış öncesinde bisiklet rotalarını güçlendirme, altyapıyı iyileştirme ve uluslararası tanıtım çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini de dile getirdi.

Organizasyon yetkilileri ise Marmaris’in bisiklet sporuna verdiği önem ve Marmaris Belediyesi’nin spora olan destekleyici yaklaşımı nedeniyle 2026 etabının Marmaris’te yapılmasına karar verdiklerini belirterek, Haziran ayında Marmaris’te buluşacak olmanın heyecanını paylaştılar.