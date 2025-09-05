Milli Eğitim'in plansızlığı, çocukların geleceğini tehdit ediyor

2020 İzmir depreminin üzerinden beş yıl geçmesine karşın kentteki eğitim yatırımları hâlâ yetersiz. Güçlendirme çalışmaları ve yeni okul yapımları tamamlanmadığı için öğrenciler ve öğretmenler kalabalık sınıflarda, ikili eğitim sisteminde ve güvenlikten uzak binalarda eğitim görmek zorunda bırakılıyor. Geçtiğimiz yıl beş farklı okulun aynı çatı altında ders yaptığı Necatibey Ortaokulu’nda bu yıl da değişen bir şey olmayacak. Eğitimciler, “Çocuklarımızın geleceği tasarrufa kurban edilemez” diyerek acil çözüm çağrısında bulunuyor. Geçtiğimiz yıl yapımı tamamlanan Konak’taki Necatibey Ortaokulu binasında beş farklı okul eğitim öğretim faaliyetini sürdürdü. Görünen o ki bu yıl da aynı uygulama devam edecek. Sadece bu okul değil, İzmir’in büyük ilçelerinde de benzer sorunlar yaşanıyor. Eğitim İş İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Özgür Şen, eğitime yeterli bütçe ayrılmamasını eleştirerek “İzmir gibi büyük bir şehirde okul yapmaya yeterli kaynağın olmaması kabul edilemez. Bu tablo iktidarın yıllardır süregelen plansızlığının sonucudur” diye konuştu.

NORM FAZLASI VE İKİLİ EĞİTİM SORUNU

Tek binada birçok okulun faaliyet göstermesi, sınıf mevcutlarının artmasına ve sınıf yetersizliği nedeniyle bazı sınıfların kapatılmasına yol açıyor. Şen, “Bu durum öğretmenlerin norm fazlası durumuna düşmesine, istemedikleri halde tayin edilmelerine neden oluyor. Ayrıca ikili eğitim uygulamasıyla öğrenciler sabah karanlığında okula gitmek zorunda bırakılıyor” ifadelerini kullandı.

DEPREM GERÇEĞİ VE GÜVENLİK TEHLİKESİ

2020 depremine dikkat çeken Şen, okul binalarının güvenliği konusuna vurgu yaparak, “Okul binaları deprem gerçeği ortadayken hâlâ güvenlik ve fiziki koşullar açısından ciddi sorunlarla karşı karşıya. Çocukların can güvenliği göz ardı edilemez” dedi.

‘YENİ VE GÜVENLİ OKULLAR YAPILMALI’

Çözüm önerilerini de sıralayan Şen, “Yeni ve güvenli okul binaları yapılmalı ve hızlıca tamamlanmalıdır. Her okul yalnızca kendi öğrencisine hizmet etmelidir. Okul öncesinden liseye kadar her kademede kamusal yatırımlar artırılmalıdır. Okulların fiziki şartları iyileştirilmeli, kırtasiye ve temizlik malzemesi eksikleri giderilmelidir. Kadrolu temizlik ve güvenlik personeli istihdam edilmelidir.” diye konuştu.

‘ÇOCUKLARIN GELECEĞİ FEDA EDİLEMEZ’

Şen, son olarak şu uyarıda bulundu: “Çocuklarımızın geleceği, tasarruf adı altında küçültülen eğitim bütçelerine feda edilemez. İzmir’de gördüğümüz bu tablo Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır.”