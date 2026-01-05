Şehit Fethi Sekin ve Musa Can, İzmir Adliyesi’nde anıldı

İzmir Adliyesi protokol girişinde düzenlenen anma programına, Sekin ile Can’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Adalet Bakanı Yardımcısı Niyazi Acar, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel, milletvekilleri, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, siyasi parti ile STK temsilcileri, meslektaşları ve yurttaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan anmada, konuşmaların ardından dualar okundu ve adliyenin C Kapısı önündeki heykel alanı ile Sekin’in şehit düştüğü yere karanfil bırakıldı.

EMNİYET MÜDÜRÜ SEL: "MİLLETİMİZİN GÖNLÜNDE UNUTULMAZ BİR YER EDİNDİ"

Törende konuşan İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel, “Bugün burada vatanımızın huzuru ve milletimizin güvenliği uğruna canlarını feda ederek şehitlik mertebesine ulaşan kahramanlarımız, polis memurumuz Fethi Sekin ve mübaşirimiz şehit Musa Canı rahmet ve minnetle anmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. 5 Ocak 2017 tarihinde bölücü terör örgütünün İzmir halkını hedef alan hain saldırısı karşısında görev bilinci ve cesareti ile tereddüt etmeden müdahale eden kahraman polisimiz Fetih Sekin ve silah arkadaşları, büyük bir felaketi önlemiş, milletimizin gönlünde unutulmaz bir yer edinmiştir. Aziz şehitlerimiz Fethi Sekin ve Musa Canı rahmetle anıyor, emanetine sahip çıkmanın en büyük sorumluluğumuz olduğunu bir kez daha ifade ediyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi minnetle anıyoruz” diye konuştu.

BAŞSAVCI YELDAN: "SEKİN'İN CANINI HİÇE SAYAN CESARETİ BU TOPRAKLARDA KARANLIĞA GEÇİT VERİLMEYECEĞİNİN EN GÜÇLÜ İFADESİDİR"

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da törende şunları kaydetti:

"Bugün burada milletimizin hafızasına adını cesaret, fedakarlık ve vatan sevgisiyle yazdıran iki şehidimizi başta polis memuru Fethi Sekin olmak üzere görevi başında şehadete yürüyen Mübaşir Musa Can'ı rahmet ve minnetle anmak üzere bir aradayız. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesine yönelik hain saldırı sıradan bir terör eylemi değil, doğrudan devletimize, adaletimize ve milletimizin huzuruna yönelmiş alçak bir girişimdi. İşte o gün Fethi Sekin hiç tereddüt etmeden, hiç geri adım atmadan canını bile bile ortaya koyarak bu saldırının önüne geçmiştir. O yalnızca görevini yapan bir polis memuru değil; o an adaletin kapısında duran bir kale, masum insanların önünde duran bir siper, devletin vakarını kendi bedeniyle savunan bir kahraman olmuştur. Fethi Sekin'in ölümü göze alarak attığı her adımda 'Bu topraklarda adalet sahipsiz değildir' gerçeğini tüm dünyaya haykırmıştır. Onun cesareti sayesinde büyük bir facia önlenmiş, sayısız hayat kurtulmuş, bir milletin yüreğine silinmeyecek bir onur nişanı kazandırılmıştır.

Musa Can ise her gün sessizce büyük bir sorumlulukla sürdürdüğü görevini o gün de terk etmemiş, adalet hizmetinin görünmeyen ama vazgeçilmez neferi olarak görevi başında şehadete yürümüştür. Onun duruşu, adaletin yalnızca kararlarla değil, sadakatle, emekle ve sorumluluk bilinciyle ayakta durduğunu göstermiştir. Aziz milletimiz bilmelidir ki Fethi Sekin'in canını hiçe sayan cesareti bu topraklarda karanlığa geçit verilmeyeceğinin en güçlü ifadesidir. Bugün bu adliyenin her taşında, her adalet terazisinde, her vicdanlı kararın satır aralarında onun cesareti yaşamaya devam etmektedir. Musa Can'ın görev ahlakı ise adalet hizmetinin her kademesinde taşıdığımız sorumluluğun adıdır. Bugün burada yaptığımız bu anma sadece bir hatırlama değil, aynı zamanda bir söz verme iradesidir. Bizler şehit Fethi Sekin'in gösterdiği cesareti, şehit Musa Can'ın temsil ettiği görev bilincini rehber edinerek, hukukun üstünlüğünden, devletimizin bekasından, milletimin huzur ve güvenliğinden dün olduğu gibi bugün de yarın da asla taviz vermeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki Fethi Sekin bu millet için canını ortaya koyduğu yerde adalet geri adım atmayacaktır. Bu yalnızca bir kurumun değil bir devletin, bir milletin ortak kararlılığıdır. Bu vesileyle başta kahraman şehidimiz Fethi Sekin ve görev şehidimiz Musa Can olmak üzere vatanın huzuru için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

NİYAZİ ACAR: BU MEMLEKET BÖYLE İNSANLARI YETİŞTİRDİKÇE ZATEN AYAKTA KALACAKTIR

Adalet Bakanı Yardımcısı Niyazi Acar, "5 Ocak 2017 tarihinde, o hukuka, adalete ve devlete yapılan saldırıyı şehit polisimiz Fetih Sekin kendi göğsünde durdurmasaydı, onu püskürtmeseydi bugün çok daha farklı şeyler konuşabilirdik. Adalete saldırıyorlar çünkü terörün en korktuğu şey adalet; hukuka saldırıyorlar çünkü terörün düşmanı hukuk; devlete saldırıyorlar çünkü meşru otorite terör bakımından onlara göre çok kötü bir şey. Dolayısıyla adalet, hukuk ve devlet üçgenine yapılan saldırıyı bir polis memuru göğsünde eritti. Fetih Sekin evet bir trafik polisiydi, evet bir terörle mücadele ekibinden bir polis değildi ama böyle bir halle ile karşı karşıya kaldığı zaman şuraya haber vereyim, buraya söyleyeyim noktasında herhangi bir yola gitmedi. Çünkü vazife anlık icra edilmesi gereken bir vazifeydi; evet, sonunda bir şehadet ihtimali vardı fakat işte Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk milleti, Türk polisi burada bütün ihtimalleri bir çırpıda silip attı ve o hain teröristleri bulunduğu yerde etkisiz hale getirdi ve kendisi de şehadete erdi" diye konuştu.

Acar, aynı gün Musa Can'ın da şehit verildiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Şimdi şehadet evet dünya anlamında bir kayıp ama şehitlerimiz anlamında baktığımız vakit biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak onlar bakımından asla ölüler demediğimizi buyuruyor; yani hassasiyet göstermemizi istiyor ve onların kendi katında rızıklandırıldığını ifade ediyor. Hal böyle olunca bizim evet onlar bu dünyadan kaybettiğimiz dostlarımız, kardeşlerimiz, görev arkadaşlarımız; ama bu memleket, bu millet bu kanla yoğrulmuş topraklara bir can daha verdi. Ama ahirette de onlara çok güzel bir cennet teslim edildi; inşallah bu yüreklere düşen acı bir nebze bu şekilde teselli olmuş olabilir. Burada aileleri var, hanımefendi var, çocukları var, burada evlatları var; ateş ilkin onlara düşüyor fakat bu ateş basit bir ateş değil, bu devletin de bağrına düşen bir volkan. Bu volkan bir yandan devletimizi güçlendiriyor, bir yandan yüreğimizi yakıyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Türk milleti olarak yıllardır, asırlardır bu iki hissi birlikte yaşıyoruz. Çünkü bu topraklarda yaşamak kolay değil; çünkü bu bölgede ayakta kalabilmek kolay değil. Bu bölgede ayakta kalabilmek için evvela bu memleket için can vermeyi göze alan insanların olması lazım; işte Fetih Sekinler olması lazım, işte Musa Canlar olması lazım. Bundan hiçbir şüphemiz yok; askerimizin, polisimizin, güvenlik güçlerimizin, dönüyorum adliye tarafında da savcılarımızın, hakimlerimizin bu memleket için, bu millet için gözlerini bir dakikalığına kırpmak gibi bir düşünceleri olamaz. Can teslimse can teslim edilir. Adliye camiasında da biliyorsunuz İstanbul'da Mehmet Selim Kiraz şehidimiz var; onu da zaman zaman hem bu tarz toplantılarla anıyoruz hem konu buraya geldiği zaman zikrediyoruz. Bu memleket böyle insanları yetiştirdikçe zaten ayakta kalacaktır ve bu memleketin böyle insanları yetiştirmesi asla ve kata sona ermeyecektir. Bu topraklar sürekli şehit kanlarıyla sulandığı için insanımız, evladımız, gencimiz bu duygu ve düşünceyle, bu hisle yoğrulmaktadır."

"AZİZ ŞEHİTLERİMİZİN BU FEDAKARLIĞI, EN BÜYÜK BEDELİN İFADESİDİR"

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu da “Ülkemizin huzurunu, milletimizin birlik ve beraberliğine hedef alan bu hain saldırı karşısında görev bilinci ve vatan sevgisiyle hareket eden kahraman şehidimiz Fetih Sekin canı pahasına teröristlere geçit vermemiş, birçok masum insanın hayatını kurtararak adını milletimizin gönlüne altın harflerle yazdırmıştır. Aynı sırada şehit olan mübaşirimiz Musa Can ise adalet hizmetine adanmış bir ömrü görev başında şehadetle taşlandırmıştır. Aziz şehitlerimizin bu fedakarlığı, devletimizin bekası, milletimizin huzuru ve adaletin tesisi yolunda ödenen en büyük bedelin ifadesidir" dedi.

Onların gösterdiği cesaret ve sorumluluk duygusunun, kendilerine ağır bir emanet ve sorumluluk bıraktığını söyleyen Aydoğdu, "Bu topraklarda görev yapan hiçbir kamu görevlisi, hiçbir güvenlik mensubu, hiçbir adalet çalışanı yalnız değildir. Aziz şehitlerimizin hatırası, devletimizin kararlılığı, kararlılığı ve milletimizin vicdanında ilelebet yaşayacaktır. Türk milleti binlerce yıl bu coğrafyaya çok badireler atlatmıştır. Yüzlerce terör örgütünü yok etmiştir. Türk milletinin karşısında hiçbir bölücü yıkıcı terör örgütü tutunamamıştır ve tutunamayacaktır da. Bundan ötürü tüm terör örgütü mensuplarına sesleniyorum: ‘Tuttuğunuz yol asla yol değildir. Hezimete uğrayacaksınız. Hizmete uğramadan, ailelerinizi perişan etmeden tuttuğunuz bu yanlış yolu bırakın. Devletin şefkatli kollarına ve Türk adaletine kendinizi teslim ediniz.’" ifadelerini kullandı.