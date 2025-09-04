Selçuk’ta Atatürk Evi tepkisi: Yapamıyorsanız bize verin

Efes Selçuk Belediyesi, Efes Selçuk Kent Konseyi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Selçuk Şubesi’nin Efes Selçuk Çamlık’ta bulunan ve çürümeye terk edilen Atatürk Evi’nin restore edilmek üzere belediyeye tahsis edilmesi için eylem yaptı. Eyleme, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de destek verdi.

SENGEL: BÜTÜN YATIRIM PROGRAMLARIMIZDA VAR

Evin restorasyonu için yaklaşık 6 yıldır mücadele ettiklerini kaydeden Sengel, şunları söyledi:

“Buraya kaçıncı defa geliyorum ben de hatırlamıyorum artık. 2019 Nisan'da mazbatamı alıp elimde buranın evraklarıyla o dönemin valisi Sayın Erol Ayyıldız’a gittim. ‘Efes Selçuk'ta çok kıymetli bir bina var. Öyle bir yerde ki İzmir-Aydın karayolu üzerinde geçiş güzergahında resmen. Atatürk'ün selam çakacağı, herkesin gözüne gözüne gösterebileceğimiz bir değer var ama çürüyor. Çürümeye yüz tuttu ve yarın öbür gün bu değeri kaybettiğimizde giden çok büyük bir şey olacak ve hep birlikte üzüleceğiz’ dedim. 1930’larda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün buraya geldiğinden bahsederek, elimdeki kent belleğinde var olan bütün orijinal fotoğraflarıyla bütün dokümantasyonlarıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ağırlamış bir ilçedir Efes Selçuk. Ve biz adını yaşatmak o maneviyatını yükseltmek istiyoruz. Bu konuda bize yardımcı olun’ dedim. Temmuz 2019’da Milli Emlağa yazımızı yazdık. ‘Yer size aitmiş. Buranın Efes Selçuk Belediyesi’ne tahsisini, restorasyon ile ilgili bütün iş ve işlemlerinin mali boyutları da dahil olmak üzere Efes Selçuk Belediyesi tarafından yapılmasını beyan ederek tarafımızı tahsisini istiyoruz’ dedik. Amacımız, bir müze oluşturmaktı. Aynı şeyi dönemin Kaymakamı Ekrem İnci ile paylaştım. Sayın Kaymakam ‘Siz değil, biz yapacağız’ orayı dedi. ‘Seve seve. İpin bir ucunda siz bir ucunda biz yokuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’se vicdanında olan kim var elini taşın altına koyacak herkesle hareket etmeye varız’ dedik. İzmir Valiliği YİKOP ile yapılacağını söyledi. Derdimiz inatlaşma değil çözümdü. Aradan zaman geçti. Birkaç restoratör mimar geldi. Birkaç ölçüm yaptılar ve sonra yok oldular. Ama biz 2019 Ekim ayından itibaren her bütçemize ve yatırım programımıza Çamlık Atatürk Evi’ni Efes Selçuk yapacak diye programımıza alırız. Bütün yatırım programlarımızda var.”

“YAZININ FORMATI ‘LÜTFEN KURTARIN’ OLDU”

Taleplerini yineleyen ve evin restore edilmek üzere belediyeye tahsis edilmesi çağrısında bulunan Sengel, şu ifadeleri kullandı:

“YİKOP dedikleri şey bir anda yok oluverdi. Biz yine talipkarız diyerek yine yazımızı yazdık. Cevap yok. Tekrar yazı yazdık ve yazının formatı ‘Lütfen kurtarın’ oldu. ‘Atatürk’e alerjisi olmayan herkesin yapacağı ve yapmak isteyeceği şeyi sizden tekrar istiyoruz ki lütfen ya yapın ya da yapmıyorsanız, mali külfetinden korkuyorsanız Efes Selçuk Belediyesi’ne verin. Biz gönül rahatlığıyla her şeyden kısar yine yaparız’ dedik. Dilekçemize 2022,2023,2024 ve 2025’te cevap gelmedi. 2025 Haziran’a tenkit niteliğinde ‘Lütfen verin artık, devamlı bütçemize koyuyoruz. Biz yapmaya hazırız ama vermiyorsanız da siz yapın’ talebimize yine cevap gelmedi. Biz mikrofonu elimize aldığımızda siyasi olarak algılanıyor ama arkamızda Çamlık kocaman bir Efes Selçuk ve gönlünde Atatürk’ü taşıyan milyonlar var. Lütfen artık talebi Filiz’in, CHP’nin değil; Atatürkçülerin talebi olarak görünüz. Lütfen artık bu binaya değerini veriniz, gereğini yapınız. Yapamıyorsanız yapmak için gönlünü ortaya koyanlara var olan Atatürk Evi’ni teslim ediniz.”

AKGÜNEŞ: İNATLAŞMA DEĞİL ÇÖZÜM İSTİYORUZ

Atatürkçü Düşünce Derneği Efes Selçuk Şube Başkanı Kerim Akgüneş ise çözüm istediklerini belirterek, “Bu bina 19. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış ve günümüze kadar ancak bu haliyle ayakta kalabilmiştir. Gazi Paşa buraya geldiğinde köyün adı Aziziye iken çam ağaçlarının bol olmasından dolayı bizzat kendisinin talebiyle Aziziye olan yerleşkenin adını Çamlık olarak değiştirmiştir. Ayrıca evde Atatürk'ün kaldığını kanıtlayan bir çok fotoğraf ise 5 mart 1930 ve 11 ekim 1937 tarihlerini göstermektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasını yaşatan, önünden her geçtiğimizde içimizi sızlatan, tarihi ve kültürel değerimiz olan Atatürk Evi bugün ne yazık ki yıkılacak durumda olup acil koruma ve restorasyona ihtiyaç duymaktadır. Yapılan tüm başvuru ve taleplere rağmen bugüne kadar herhangi bir sonuç alınamamış olup, her geçen gün binanın ömründen çalmaktadır. Bizlerin gözünde çok önemli yer tutan bu yapının, gelecek nesillere aktarılması için hiç bir siyasi konuya ve ya polemiğe takılmadan, devletin hangi kurumu tarafından yapılacaksa yapılsın bir an önce müdahale edilmesini talep ediyoruz. Atatürk ve Cumhuriyetimizin değerlerine olan bağlılığımız, sadece sözde değil, eserlerini, hatıralarını ve mirasını yaşatarak gösterilmelidir. Bizler bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Çamlık Atatürk Evi'nin korunması ve halkımıza tekrar kazandırılması için tüm yetkilileri göreve davet ediyor, halkımızı da bu milli mirasa sahip çıkmaya çağırıyoruz. İnatlaşma değil çözüm istiyoruz” dedi.