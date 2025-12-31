Soma’ya 20 milyonluk yatırım

Dünya Bankası ve İller Bankası iş birliğiyle yürütülen ‘İklim ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi’ kapsamında 20 milyon euroluk dev bir altyapı hamlesi başlatan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Soma Cenkyeri İçme Suyu ve Kanalizasyon Hattı Şebekesi Projesi’nin hazırlıklarını tamamladı. Gerçekleştirilen halk toplantısı ile vatandaşlar proje hakkında bilgilendirildi, görüş ve önerileri alındı. Toplantıya Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bircan Kaynak, Projeler Daire Başkanı Hami Berk Yakıcı, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

KREDİ ONAYININ ARDINDAN İLK KEPÇE VURULACAK

Cenkyeri’nin su güvenliğini ve altyapı dayanıklılığını güçlendirecek yatırım için kredi kullanım onayıyla birlikte, 2026 yılında ilk kepçenin vurulması hedefleniyor. Bu önemli yatırımla birlikte Cenkyeri artık altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmuş, modernleşen yüzüyle vatandaşlara hizmet verecek.

SAĞLIKLI SU VE KANALİZASYON SİSTEMİ KAZANDIRILACAK

Proje hakkında bilgi veren MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bircan Kaynak, “İklim ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi kapsamında belirlenen 3 yerimiz var. Bunlardan bir tanesi Manisa Merkez Ana İsale Hattı, ikincisi Hacırahmanlı İçme Suyu ve Kanalizasyon Hattı Şebekesi, üçüncüsü ise Cenkyeri İçme Suyu ve Kanalizasyon Hattı Şebekesi Projesi. Bu projeler için 20 milyon euroluk bir kredi ayrıldı. Projeyle ilgili bilgilendirme toplantısını Soma Cenkyeri’nde gerçekleştirdik. Toplantıya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Projeyle ilgili gerekli bilgileri verdik. Vatandaşlarımıza sağlıklı su ve sağlıklı bir kanalizasyon sistemi kazandıracağız. Kanalizasyon suları da Soma Atıksu Arıtma Tesisi’ne yönlendirilecek. 20’şer kilometrelik hat döşemeyi planlıyoruz. 2026 Ocak ayı içinde Dünya Bankası tarafından kredi onayı verilmiş olacaktır ve sözleşme aşamasına gelinecek. Sözleşmenin ardından inşaat ve müşavir firma ihaleleri gerçekleşecek. 2026 yılında inşallah inşaat çalışmalarına başlamış olacağız” dedi.

“SORUNLARI TEKER TEKER ÇÖZÜYORUZ”

Cenkyeri’nin geçmişten bu yana altyapı sorunları yaşayan bir mahalle olduğunu söyleyen Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, nihayet bu sorunların çözümü noktasında önemli bir aşamaya gelindiğini, vatandaşların artık rahat bir nefes alacağını söyledi. Başkan Okur, "Musluklardan çamurlu su geliyordu. Konuyu geçtiğimiz yıllarda yetkililere iletmiştik. Vatandaşların yaptıkları eylemlere ve toplantılara katılmıştık. Bugün nihayet bu sorunların çözümü noktasında önemli bir aşamaya geldik. İnşallah hızlı bir şekilde ihale aşaması tamamlanır, 2026 yılı içinde de bu projeye başlamayı hedefliyoruz. Projenin tamamlanmasıyla birlikte uzunca bir süre altyapı ve içme suyu problemi olmayacak. Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmış olacağız. Konuya duyarlılığı için ve sorunu görmezden gelmeyerek bizlere yardım elini uzatan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkür ediyorum. Sorunları teker teker çözmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“CİDDİ SORUNLARIMIZ VARDI”

Uzun yıllardır ciddi sıkıntılar çektiklerini ifade eden Cenkyeri Mahalle Muhtarı Mükerrem Kaya, “İçme suyu ve kanalizasyon şebekesi çok eski. Cenkyeri’nin belde belediyesi olmadan önce köy olduğu zamanda yapılmış. Şebekeden akan sular kirli ve içilemiyor. Kanalizasyon sorunları var. Vatandaş, ‘Muhtarım yıl olmuş 2025, millet uzaya gidiyor, biz hala foseptik çukuruyla uğraşıyoruz. Kanalizasyonumuz yok’ diyor. Böyle ciddi sorunlarımız var. Mahallemiz büyük ve gelişmekte olan bir mahalle. Bu proje vatandaşlarımızı heyecanlandırıyor. 2014’ten beri beklediğimiz bir proje. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ve Soma Belediye Başkanımız Sercan Okur’un katkılarıyla bu projenin gerçekleştiriliyor olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah Cenkyeri’mize hayırlı, uğurlu olur” ifadelerini kullandı.

DEV PROJEDE MANİSA MERKEZ VE SARUHANLI DA VAR

İklim ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi kapsamında il merkezine yeni içme suyu isale hattı ve terfi hattı ile depoların kazandırılması planlanıyor. Saruhanlı ilçesi Hacırahmanlı Mahallesi’nde yeni içme suyu ve kanalizasyon hattı inşa edilmesi planlanıyor. Hacırahmanlı Mahallesi’nin ilk kez kanalizasyon altyapısına kavuşturacak bu projeyle birlikte bölgenin yaşam kalitesi ve çevre sağlığı önemli artmış olacak.