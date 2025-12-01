Tire’de taşkınlara karşı 180 milyon liralık önlem

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Tire ilçe merkezinde taşkın sorununa kalıcı çözüm getirmek için önemli bir altyapı yatırımı başlattı. 180 milyon liraya mal olacak çalışmalar kapsamında ilk etapta Fatih, Hürriyet ve Atatürk mahallelerinde yer alan Selimiye, Mehmet Güvenay, Sadık Giz, Millet, İstasyon, Piri Reis ve Vatan caddeleri başta olmak üzere çok sayıda noktada ızgara, boru ve menfez sistemleri inşa edilecek. Çalışmaların ilk etabında üç bölgede toplam 5 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı inşa edilecek. Böylelikle yağmur sularının kontrollü biçimde derelere iletilmesi, kanalizasyon hatlarının taşkınlardan etkilenmemesi sağlanacak. Proje ile taşkınlar önlenirken bölgedeki kötü koku ve çevresel rahatsızlıklar da ortadan kaldırılacak “Tire İlçesi Muhtelif Mahalleler Yağmur Suyu ve Başköy Mahallesi Atıksu Terfi Hattı İnşaatı” projesi 2026 yılı sonunda tamamlanacak. Üst kaplamalarıyla birlikte yatırım maliyetinin yaklaşık 300 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor.

ESKİCİOĞLU: TİRE’NİN GELECEĞİ İÇİN BÜYÜK BİR ADIM

İZSU İşletmeler 2. Daire Başkanlığı Tire Teknik Şube Müdürlüğü’nde görevli İnşaat Yüksek Mühendisi Gülçin Eskicioğlu, projenin hem kent merkezi hem de Küçük Menderes Havzası için büyük önem taşıdığını belirtti. Tire merkezinde uzun yıllardır devam eden taşkın ve kötü koku şikâyetlerine son verecek modern bir altyapı kurduklarını aktaran Eskicioğlu, “Yağmur suyu ve atık su hatlarını tamamen ayrıştırarak hem mahallelerimizin yaşam kalitesini yükseltecek hem de Küçük Menderes Havzası’nın çevresel yükünü azaltacağız. 2026 yılı sonuna kadar sistemi işletmeye almayı ve Tire’nin altyapısını iklim koşullarına dayanıklı hale getirmeyi hedefliyoruz. Kısa süreli inşaat sürecinin ardından çok daha güvenli, temiz ve konforlu bir Tire’ye kavuşacağız. Vatandaşlarımıza da bu süre içinde gösterecekleri anlayış için teşekkür ederiz” dedi.

BAŞKÖY MAHALLESİ’NİN ATIK SU İLETİM HATTI YENİLENİYOR

Aynı proje kapsamında, Başköy Mahallesi’nde ekonomik ömrünü tamamlayan atık su iletim hattı da yenilendi. Hat yakında devreye alınacak.