Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör saldırılarından Ankara Gar Katliamı’nın 10. yılı anmaları kapsamında İzmir Alsancak’ta bulunan Alt Kat Sergi ve Arşiv Alanı’nda “Unutma! Katliamların gölgesinde barış mücadelesi” sergisi açıldı. Türkiye’nin dört bir yanından miting için alana gelen yurttaşların saldırı öncesi ve sonrasında çekilen fotoğraflardan esinlenerek yapılan resimlerden oluşan sergisinin açılışı öncesi İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz da sergiyi gezdi.

Açılışta konuşan saldırıda yaralı olarak kurtulan Murat Akçalı, “Tesadüfen buradayım ölenler bana siper oldu. Onlar bana bir bayrağı teslim ettiler o bayrak da barış bayrağı. Ben bu ülkeden umudumu 17 yaşında kestim, ben dünya için mücadelemi sürdüreceğim” dedi.

Sergide Gar Katliamı’da yaşamını yitiren yurttaşların yanı sıra toplumun bilincinde yer etmiş Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesi sonrası çekilen fotoğrafın, Gezi Parkı olayları sırasında yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın ve Bodrum’da sahile vuran minik bedeniyle göçmenlerin yaşadığı dramın sembolü haline gelen Aylan bebeğin fotoğraflarından esinlenilerek yapılan resimler de yer aldı. Sergi, 19 Ekim’e kadar Alt Kat Sergi ve Arşiv Alanı’nda açık kalacak.