Unutulmaya yüz tutmuş zanaatlar Denizli’de yeniden canlanıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatları yeniden gün yüzüne çıkarmak için örnek bir kültür-sanat projesine imza atıyor. Proje kapsamında, geçmişin izlerini taşıyan el sanatlarının yeniden canlanması ve bu alanda yeni ustaların yetişmesi hedefleniyor. İlk etapta “Toprakla Sanat: Terra Cotta” atölyesiyle başlayacak eğitimlerde, katılımcılar toprakla şekil verme sanatının inceliklerini öğrenecek. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütülecek programda gençlerin hem el becerileri hem de yaratıcılıkları desteklenecek.

YENİ ZANAATKÂRLAR YETİŞTİRİLECEK

Proje kapsamında açılacak eğitimlerde öncelikli amaç, geleneksel üretim biçimlerini günümüz sanat anlayışıyla harmanlayarak kalıcı bir kültürel köprü kurmak olacak. Başvurular online ortamda alınacak, ön elemenin ardından adaylar yüz yüze gerçekleştirilecek seçmelerle değerlendirilecek. Seçmeler, alanında uzman bir jüri tarafından yapılacak. Eğitim süreci boyunca katılımcılar uygulamalı atölye çalışmaları, teorik bilgiler ve ustalardan birebir yönlendirmelerle desteklenecek. Program sonunda başarılı katılımcılara belge verilecek. Tüm eğitim süreci boyunca gerekli malzeme ve destekler Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat alanında attığı her adımla kentin geçmişiyle kurduğu bağı güçlendirmeyi amaçlıyor. Proje, birçok geleneksel sanat dalına yayılacak kapsamlı bir girişimin ilk adımı olacak. Projeye katılmak isteyen yurttaşlar büyükşehirden detaylı bilgi alabilecek ve başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.