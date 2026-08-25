YENİ Parti Ödemiş’te İlçe Başkanlığını açtı: Güç’ten ‘iktidar’ mesajı

YENİ Parti İzmir’de üçüncü ilçe binasının açılışını Ödemiş’te gerçekleştirdi.

İlçede binanın açılışı nedeniyle düzenlenen törene YENİ Parti İzmir Kurucu İl Başkanı Çağatay Güç, YENİ Parti İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun, YENİ Parti İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, YENİ Parti Ödemiş İlçe Başkanı Bülent Eker, YENİ Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Efe Orbay Tekün, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Yeni Parti Ödemiş İlçe Başkanı Bülent Eker’in Ulus Meydanı’nda yer alan Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başlayan tören sonrası protokol üyeleri kalabalık eşliğinde ilçe binasına yürürken, binanın önünde yaptığı konuşmada Başkan Güç, Ödemiş’in tarım ve hayvancılıktaki rolüne dikkat çekti. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in bölgeyi çok iyi tanıdığını ve YENİ Parti iktidarında köylünün ve çiftçinin sorunlarının çözüleceğini vurgulayan Başkan Güç, AKP’nin kurduğu kara düzeni değiştireceklerini söyledi.

Milletvekilleri Uzun ve Yücel yaptıkları konuşmalarda partinin kuruluş süreci ve hedeflerine ilişkin detaylara yer verirken, Turan ve Eker ise yerelde yürütülen çalışmalar ile YENİ Parti’nin iktidara yürüyeceğini dile getirdi.

BAŞKAN GÜÇ: “ÇİFTÇİNİN DERDİNİ ÇÖZMEK İÇİN BURADAYIZ”

İzmir ve tüm Türkiye’de önemli bir yere sahip Ödemiş’te yaşayan halkın AKP iktidarının uyguladığı politikalar nedeniyle zor durumda kaldığını dile getiren Başkan Güç, “Ödemiş; toprağın emeğe, emeğin üretime, üretimin sofraya dönüştüğü bereketli bir memlekettir. Ödemiş, bölgemiz için önemli bir ekonomik değere sahiptir. Tarımıyla, hayvancılığıyla, pazarıyla, esnafıyla ve tarihiyle İzmir için çok kıymetlidir. Ama bugün üreticimizin işi kolay değil. Mazot pahalı. Yem pahalı. Gübre pahalı. Elektrik pahalı. Çiftçimiz ekiyor, biçiyor ama emeğinin karşılığını alamıyor.

Hayvancımız gece gündüz çalışıyor ama maliyetlerin altında eziliyor. Esnafımız ayakta kalmaya, emeklimiz geçinmeye, gencimiz geleceğini kurmaya çalışıyor. İşte biz siyaseti tam da bunun için yapıyoruz. Halkımızın derdiyle dertlendiğimiz için buradayız. Vatandaşın derdini dinlemeyen, üreticinin sesini duymayan, köyün ve tarlanın sorununu bilmeyen bir siyasetin bu ülkeye vereceği hiçbir şey yoktur. Bu siyasi anlayış AKP’nin ta kendisidir. Biz Ödemiş’te insanımızın hayatına dokunan bir siyaset yaptık, yapmaya devam edeceğiz.

Çiftçimizin, esnafımızın, emeklimizin sorunlarını çözeceğiz. Kadınlarımıza güven, gençlerimize umut olacağız. Ve artık bu hantallaşmış AKP siyasetini ve kara düzenini hep birlikte değiştireceğiz. Ülkemizin yeni bir anlayışa, yeni bir siyasete, yeni bir düzene ihtiyacı var. Bu yeni yol; üretenin kazandığı, çalışanın hakkını aldığı, alın terinin karşılığını bulduğu bir yoldur. Bu yol umudun yoludur! Bu yolun adı YENİ Parti’dir” diye konuştu.

BAŞKAN GÜÇ: “ÖZGÜR ÖZEL BU BÖLGEYİ ÇOK İYİ BİLİYOR”

Genel Başkan Özgür Özel’in Küçük Menderes bölgesine çok hakim olduğunu ve örgüt olarak bölgedeki her sokakta ve köyde çalışacaklarını belirten Başkan Güç, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in İzmir’e, Küçük Menderes’e ve bu bölgenin insanlarına olan ilgisini hepimiz biliyoruz.

Ödemiş’in ne ürettiğini, çiftçimizin hangi sorunlarla mücadele ettiğini, esnafımızın hangi sıkıntıları yaşadığını bilen bir liderimiz var. Biz de Genel Başkanımızın liderliğinde bu anlayışı iktidara taşıyacağız. Bugün açılışını yaptığımız ilçe binamız; YENİ Parti’nin dürüst, adil ve temiz siyaset anlayışının Ödemiş’teki merkezi olacak. Üreticimiz sorununu burada anlatacak. Esnafımız fikrini burada paylaşacak. Gencimiz geleceğini burada konuşacak. Kadınlarımız sözünü burada özgürce söyleyecek. Kapımız Ödemiş’in her mahallesine, her köyüne, her insanına açık olacak.

İnsanları siyasi kimliklerine göre ayırmayacağız. Vatandaşımızın gözünün içine bakacağız, dinleyeceğiz, anlayacağız ve sorunlarını çözmek için çalışacağız. İlçe Başkanımızla, yönetimimizle, kadınlarımızla, gençlerimizle hep birlikte sahada olacağız. Mahalle mahalle, köy köy Ödemiş’i dinleyeceğiz. Üreticimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Gençlerimize yeniden umut vereceğiz. Ve hep birlikte ülkemizi yeniden ayağa kaldıracağız. İzmir’in 30 ilçesinde olduğu gibi Ödemiş’te de milletimizle birlikte büyüyecek, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde iktidar yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini aktardı.

UZUN: “YENİ PARTİ’Yİ İKTİDAR OLMAK İÇİN KURDUK”

YENİ Parti’nin halkın isteği doğrultusunda ve iktidar olmak için kurulduğunu vurgulayan YENİ Parti İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun, “Biz en başından beri söylüyoruz: YENİ Parti’yi millet kurdu. Her şeyiyle; heyecanıyla, itirazıyla, tepkisiyle, öfkesiyle ve hatta parasıyla millet kurdu. Biz bir sabah kalkıp da 'Hadi bir parti kuralım' diyerek yola çıkmadık. Millet 'Yürüyün' dedi, yürüdük; 'Parti kurun' dedi, parti kurduk. Peki biz bu partiyi neden kurduk? Sadece güçlü ve iyi bir muhalefet partisi olmak için mi? Hayır, iktidar olmak için kurduk! İktidar olacağız ve bu ülkenin, bu memleketin, bu Küçük Menderes Havzası'nın gidişatını değiştireceğiz. Bu durum kader olamaz!

İktidara gelerek bize kader diye dayatılan bu düzeni değiştireceğiz. Açılışını yaptığımız bu ilçe başkanlığı binasını kendimiz veya siyasetçi arkadaşlarımız için açmıyoruz; tümüyle Ödemiş için açıyoruz. Ödemiş’in gençleri, kadınları, emeklileri, çalışanları, işsizleri, işçileri ve köylüleri için açıyoruz. Biz burayı sadece bir ilçe başkanlığı olarak değil, hepimize ortak bir ev olarak açıyoruz. Hep beraber mücadele edecek ve Türkiye’yi bugünkü girdaptan söküp çıkaracağız” dedi.

YÜCEL: “AKP’Yİ İLK KEZ YENEN KADROLARIZ”

Özgür Özel liderliğinde başlayan değişim ile birlikte AKP iktidarının 24 yıl sonra ilk kez yenildiğini hatırlatan YENİ Parti İzmir Milletvekili Av. Deniz Yücel, “Bugün tarihi bir gün. İktidar yürüyüşümüzde İzmir örgütümüzün ve Küçük Menderes’in her zaman lokomotifi olan Ödemiş’imizde, yeni ilçe binamızın açılışını coşkuyla gerçekleştiriyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde; her türlü engellemeye, baskıya, tehdide ve sindirme girişimine rağmen kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Bu süreç, 'Değişim Kurultayı' olarak tanımladığımız o tarihi kurultayla başladı.

O dönemde Genel Başkanımız, "Girdiğimiz ilk seçimde partimizi Türkiye’nin birinci partisi yapacağız" sözünü vermişti ve bu sözü tuttuk; partimizi Türkiye’nin birinci partisi yaptık. 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yapmayı başardık ve 24 yıldır iktidarda olan AKP’yi ilk kez ikinci parti konumuna gerilettik. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. En sonunda iş, saray yargısı eliyle alınan hukuksuz ve yetkisiz bir mahkeme kararıyla partimizin kapısına polislerin dayanmasına kadar vardı.

Ancak o günden itibaren başlayan bu süreçte, sizlerin desteği, katkısı ve emeğiyle YENİ Parti’yi Türkiye siyaset tarihine ve demokrasi mücadelemize kazandırdık. İzmir örgütü olarak İl Başkanımız Çağatay Güç'ün liderliğinde partimizi seçime en güçlü şekilde hazırlayacak ve YENİ Parti’yi iktidara taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

TURAN: “ÖDEMİŞ’TE YENİ PARTİ’YE EĞİLİM YÜZDE 95”

Ödemiş’te YENİ Parti’ye halkın büyük bir yönelimi olduğunu ve ilçede YENİ Parti temsilcileri olarak bu ilgiye yakışan hizmetlerde bulunacaklarını ifade eden Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, “Biz parti değiştirmedik; partinin tabelasını veya ismini değiştirip de orayı bırakıp buraya gelmedik. Biz, partinin özüyle yine partimize geldik. Öz zaten biziz. Dolayısıyla bu özü taşımaya devam edeceğiz. Cumhuriyet değerlerinden ve Mustafa Kemal Atatürk’ün ideallerinden bugüne kadar bu ülke için Kurtuluş Savaşı vermiş, cepheden cepheye koşmuş herkesin üzerimizde emeği var.

Bugüne kadar bize destek veren herkes, bugün de hiçbir mazeret üretmeden bizlerle beraber yol yürümeye devam ediyor. Ödemiş bu konuda çok ciddi bir katılım gösterdi. Genel Başkanımızın çağrısıyla hiçbir art niyet ve hesap yapmadan bu yolu seçtik. Bu bizim için bir onur ve gururdur. Ödemiş’te yüzde 90-95 düzeyinde bir YENİ Parti eğilimi olduğunu biliyor ve görüyorum. Bugün olduğu gibi bundan sonra da Belediye Başkanı olarak partimize yakışan hizmetleri üretmeye devam edeceğiz.

Kimsenin güvenini boşa çıkarmadan, aksine güven ortamını daha da büyüterek meclis üyelerimiz ve ekip arkadaşlarımızla birlikte belediyede daha güzel işlere imza atacağız. Emeklimize, çiftçimize, köylümüze ve hayvancımıza daha fazla destek olmak; ürettiğinden para kazanamayan üreticimizin sıkıntılarını partimizin üst kademelerine taşımak ve üretilecek politikalara katkı sağlamak için var gücümüzle çalışacağız” şeklinde konuştu.

EKER: “BU BİNADA CUMHURİYET’İN TEMEL DEĞERLERİ VAR”

YENİ Parti olarak Atatürk’ün mirasını koruma sorumluluğu taşıdıklarını aktaran YENİ Parti Ödemiş İlçe Başkanı Bülent Eker, “Bugün bizim için sıradan bir gün değil. Yalnızca bir parti binasının açılışını yapmıyor, Ödemiş’te yeni bir siyaset anlayışının ve umudun kapısını aralıyoruz. Üzerinde YENİ Parti yazan bu kapının arkasında Cumhuriyet’in değerleri, milletin iradesi ve Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı bağımsızlık ile çağdaşlaşma ülküsü var. Yolumuzu aydınlatan isim bellidir: Gazi Mustafa Kemal Atatürk.

Yönetim anlayışımızın temelinde onun şu sözü yatar: ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.’ Bugün görevimiz bu mirası korumaktır. Atatürk’ü anlamak Cumhuriyet’i geleceğe taşımak, gençlere umut vermektir. Kadınların hayatın her alanında eşit ve güçlü olmasını sağlamaktır. Üreten insanın hakkını vermek, çiftçiyi toprağında tutmaktır. Devlet kurumlarını liyakatle yönetmek, adaleti herkes için tesis etmektir. Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için çalışmaktır. İşte biz YENİ Parti olarak bu yüzden buradayız.

Siyaset vatandaşın derdini bilmekle başlar ancak çözüm üretmekle anlam kazanır. İzmir İl Başkanımız Sayın Çağatay Güç’e ve ortaya koyduğu hedefe yürekten katılıyoruz. 30 ilçemizle birlikte güçlü bir teşkilat oluşturup milletimizle iktidara yürümeye hazırız. Ödemiş teşkilatı olarak açıkça ifade ediyorum: Biz hazırız, Ödemiş hazır! Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in önderliğinde çıktığımız bu yolda tek amacımız iktidar olmak değil; iktidara geldiğimizde adaletli bir Türkiye, liyakatli bir devlet yapısı, üreten bir ekonomi ve güçlü bir tarım inşa etmektir. Açılışını yaptığımız bu bina yalnızca bir parti binası değil, tüm Ödemişlilerin kapısıdır. Yolumuz açık olsun. Rehberimiz Cumhuriyet, gücümüz millet, hedefimiz güçlü ve özgür bir Türkiye olsun. Yaşasın Cumhuriyet” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak ilçe binasının açılışı gerçekleştirildi.