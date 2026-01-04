2026’da Neler İzleyeceğiz?

The Odyssey: Christopher Nolan’ın Homeros’un destanından uyarladığı epik macerasında Matt Damon başrolde. Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya ve Robert Pattinson gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dev bütçeli film, bu yılın en merakla bekleneni.

Disclosure Day: Steven Spielberg’in, duyulduğu andan itibaren çok konuşulan yeni filmi, bir UFO hikâyesini merkezine alıyor. Başrollerinde ise Josh O’Connor, Emily Blunt, Colin Firth ve Colman Domingo gibi isimler var.

Dune: Part Three: Denis Villeneuve’un, epik bilim kurgu üçlemesinin son bölümü, ikinci filmden 12 yıl sonrasına gidiyor ve “Kutsal Savaş”ı anlatıyor.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu: Jon Favreau’nun yönettiği Star Wars evreninin yeni filmi, Mandalorian ile Grogu’nun yeni macerasına odaklanıyor. Kadroda, Pedro Pascal’ın yanı sıra Sigourney Weaver ve Jeremy Allen White da yer alıyor.

The Devil Wears Prada 2: İlk filmden 20 yıl sonra çekilen ve romanın devamı niteliğindeki bu projede Meryl Streep, Anne Hathaway ve Emily Blunt gibi isimler bir araya geliyor.

Mother Mary: David Lowery’nin yeni filminde Anne Hathaway bir pop yıldızına yaşam veriyor ve bir moda tasarımcısıyla arasında geçen psikoseksüel gerilim filmin damarını oluşturuyor.

The Bride!: Maggie Gyllenhaal’ın yönettiği ve “Frankenstein’ın Gelini”nden esin alan filminde Bride’a Jessie Buckley; canavara ise Christian Bale yaşam veriyor!

Project Hail Mary: Andy Weir’in bilim kurgu romanından uyarlanan filmde Ryan Gosling, bir uzay gemisinde uyanan ve oraya nasıl gittiğini anlamaya çalışırken bir de dünyayı kurtarması gerektiğini fark eden astronotu canlandırıyor.

28 Years Later: The Bone Temple: Geçtiğimiz yıl izlediğimiz “28 Years Later”ın devam filmi, Spike’ın (Alfie Williams) macerasını anlatmaya devam ediyor. Ancak bu kez yönetmen koltuğunda Nia DaCosta var.

Wuthering Heights: Emily Brontë’nin klasik eserinden uyarlanan bu gotik aşk hikâyesi, başrollerinde yer alan Margot Robbie ve Jacob Elordi’li sahneleriyle yılın çok konuşulanları arasına girdi bile.

Peaky Blinders: The Immortal Man: Tom Harper yönetiminde ve Steven Knight’ın yazdığı altı sezonluk dizinin devam niteliğinde olan filmi Thomas Shelby’nin II. Dünya Savaşı sırasında dönüşünü ve gizli savaş görevlerine dahil olmasını anlatıyor.

Avengers: Doomsday: Russo kardeşlerin yönettiği yeni “Avengers” filmi, yalnızca “Iron Man” ile özdeşleşen Robert Downey Jr’ı Dr. Doom rolünde geri getirmekle kalmıyor “Avengers: Secret Wars” için de bir zemin hikâyesi hazırlıyor.

Digger: Alejandro G. Iñárritu’nun yönettiği ve Tom Cruise’un başrolünde yer aldığı film, dünyanın en güçlü adamının kendi yarattığı bir felaketi engellemeye çalışmasını konu ediniyor.

The Adventures of Cliff Booth: David Fincher’ın yönetip Quentin Tarantino’nun senaryosunu yazdığı yapım, “Once Upon a Time… in Hollywood”un devam halkası. Başrolünde yer alan Brad Pitt, Cliff Booth rolüne geri dönüyor.

Spider-Man: Brand New Day: Yeni bir üçlemenin ilk halkası olan olan Spider-Man filminde, Tom Holland’ın Peter Parker’ı bu kez sırf süper kötülerle değil, sokaktaki suçlularla da mücadele etmek üzere geri dönüyor.

The Drama: Zendaya ve Robert Pattinson’un başrollerinde yer aldığı yapım, “Dream Scenario”nun yönetmeni Kristoffer Borgli’nin yeni filmi ve bir çiftin düğün haftasında karşılaştıkları suçlamalarla yaşadıklarını konu ediniyor.

The Social Reckoning: “The Social Network”ün (2010) yazarı Aaron Sorkin’in bu kez hem yazıp hem de yönettiği yeni filmde, Mark Zuckerberg rolünü Jeremy Strong üstleniyor. Yapım, Facebook’un 2021’deki sızıntısını konu alıyor.

Good Luck, Have Fun, Don’t Die: Gore Verbinski’nin “A Cure for Wellness”tan (2016) bu yana çektiği ilk filmi, gelecekten yapay zekâ istilasını durdurmak üzere geçmişe gönderilen bir adamın macerasını anlatan bilim kurgu komedisi.

Dead Man’s Wire: Gus Van Sant’ın gerçek olaylardan yola çıkan dönem filmi, 1970’lerde Tony Kiritsis tarafından işlenen suçları merkezine alıyor. Filmin başrolünde Bill Skarsgård, Dacre Montgomery gibi isimler var.

Werwulf: Robert Eggers’ın yeni filmi, 13. yüzyıl İngiltere’sinde geçen bir korku hikâyesi ve başrollerinde Aaron Taylor-Johnson, Lily-Rose Depp, Willem Dafoe ve Ralph Ineson gibi isimler var.

Bonus: “The Rip”, “Toy Story 5”, “Supergirl”, “Moana”, “The Hunger Games: Sunrise on the Repaing”, “Send Help”, “Ready or Not 2: Here I Come”, “Narnia”.