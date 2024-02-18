Akbank Sanat’ta varoluş yansımaları
Açık Diyalog İstanbul ve Akbank Sanat işbirliği ile bu yıl 5. kez düzenlenen “Çağdaş Sanat ve Küratörlük” seminer programının ikinci dönem mezunlarının sergisi Akbank Sanat’ta sanatseverlerle buluşuyor.
“Niyetler 2” isimli sergide katılımcı küratör adaylarının insanın kendi varoluşu ve yaşamı üzerine düşünmeye ve sorgulamaya yönlendiren niyetleriyle oluşturdukları projeleri yer alıyor. Bu yapıtlar aynı mekân için tasarlanmış olmalarına karşın yaşama farklı açılardan bakan projeleri bir araya getirmeyi hedefliyor. Sergi 9 Mart’a kadar ziyarete açık.
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