Akbank Sanat’ta varoluş yansımaları

Yayınlanma: 18.02.2024 - 11:50

Güncelleme: 18.02.2024 - 11:50

“Niyetler 2” isimli sergide katılımcı küratör adaylarının insanın kendi varoluşu ve yaşamı üzerine düşünmeye ve sorgulamaya yönlendiren niyetleriyle oluşturdukları projeleri yer alıyor. Bu yapıtlar aynı mekân için tasarlanmış olmalarına karşın yaşama farklı açılardan bakan projeleri bir araya getirmeyi hedefliyor. Sergi 9 Mart’a kadar ziyarete açık.