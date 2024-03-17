Bırakın oynasınlar
Çocukların kendi yarattıkları dünyada zaman geçirmeleri yani serbest oyun zamanı, gelişimleri için çok önemli.
Oyun oynamak
şakaya gelmez, büyük bir ciddiyetle oynayacaksın bir sincap gibi mesela, yani
oynamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden, yani bütün işin gücün
oynamak olacak. (*)
Bazen Uzay’ı kendi başına oynarken sessizce izliyorum. O kendinden geçişlerine, heyecanına ve yarattıklarına karşı kendi becerisini beğenmesine, beceremeyince kızıp küsmesine, sonra yeniden denemesine…
Hepsine hayran hayran bakıyorum. Yaptığı
da bir şey değil ama yavruma duyduğum sevginin gözlerimi kör etmesinden öte
onun kendisini oyuna böyle kaptırışından etkileniyorum. Oysa o yalnızca çocuk.
Çocuk ne yapar ki? Oyun oynar. Benimki bir sincabın sincaplığından etkilenmek
gibi. Kendim de sincap gibi olmaya çalışıyorum bu yüzden. Huizinga’yı her gün
içimden tekrarlıyorum: “Oynar gibi yaşamalı, oyunlar oynamalı, şarkı söylemeli,
dans etmeli.”
Uzay’ın kurduğu oyunlar hep aynı aslında… Ya yemek pişiriyor ya balık, artık o gün deniz ona verdiyse onu tutuyor ya bir şeyler çizip boyuyor ya da ahşap bloklardan şekiller yapıyor. Ancak genelde yemek yapıyor. Hatta “mav aşevi” kurdu eve, bahçedeki kedilere günde üç öğün mama çıkarıyor. Oyun akıp gidiyor ve Uzay dakikalarca hatta bazen iki saate yakın oyunun içinde kim olduğunu unutuyor. Karnının acıktığını, uykusunun geldiğini, benim yanında olup olmadığımı…
Oyunu bölünecek diye uyumak istemediği zamanlar ben de ikilemde kalıyorum. Kıyamıyorum onu kurduğu dünyadan çekip almaya. Zaten oyununu bölsem bile ertesi sabah gözünü açtığı gibi kaldığı yerden devam ediyor oynamaya. Yemediği ve uyumadığı her an oynuyor. Hatta bazen yemek yerken bile ve bence uykusunda bile oynuyor. Zaten öyle de olmalı. Çünkü oyun çocukların dili, onların öğrenme ve iletişim yolu. Basit motor becerilerimizi kalıcı ve gelişmiş duruma getirişimizi çocukken oynadığımız oyunlara borçluyuz.
Tıpkı yavru
aslanların birbirleriyle oynayarak avlanmayı öğrenmesi gibi. Araştırmalar, oyunun
beyinde oksitosin (duyguları
düzenlemeye yardımcı olan ve sosyal becerileri destekleyen hormon) ve dopamin (hafızayı, motivasyonu, dikkati
etkileyen nörotransmitter) dahil olmak üzere kimyasalların salınmasına neden
olduğunu bulmuş. Oyun o kadar güçlü ki kaygı ya da travma sorunu yaşayan
çocuklar için bir terapi olarak kullanılıyor.
OYUN
YOKSA ŞİDDET VAR
1966’da psikiyatrist Dr. Stuart Brown, Amerika’nın ilk toplu silah katliamının failinin çocukluğunu incelerken onun hiç oyun oynamadığını öğreniyor. Bu bilgi Brown’ı oyunun sağlıklı birey gelişimindeki rolü hakkında daha fazla araştırma yapmaya itiyor. Cinayet suçundan Texas Huntsville Hapishanesi’nde cezasını çeken mahkûmlarla röportaj yapıyor. Mahkûmların çocuklukları hakkındaki bilgileri hapishane dışındaki popülasyonla karşılaştırdığında belirgin bir farkla hapishanedekilerin serbest oyun zamanlarının oldukça az olduğunu buluyor.
Bunun üzerine çocukken serbest oyun zamanından mahrum kalmış olmak ile başkalarıyla güvene dayalı sosyal bağlar kuramamak arasında önemli bir bağlantı olduğu sonucuna varıyor (Brown, 2018). Peki nedir bu serbest oyun zamanı? Çocukların önderlik ettiği ve “kendi zevklerini, kurallarını ve deneyimlerini” yaratıp uygulayabildiği güvenli bir ortamda geçirdikleri zaman dilimi. Araştırmaları sonucunda Brown çocukların dünya hakkında kendilerine öğretilenleri içselleştirebilmeleri için her gün en az bir saat serbest oyun zamanı geçirmeleri gerektiği sonucuna varıyor. Ebeveynlerin, bakıcıların veya öğretmenlerin çocuklara eşlik ettiği “rehberli oyunlar” da çocuklar için iyi bir öğrenme yolu olsa da çocuğun içinden gelen “çocukça” oyununu kurabilmesi çok önemli.
Anne olduktan sonra fark ettim ki dünyadaki kötülükler oyun oynayamamış, çocukluklarını yaşayamamış çocuklar yüzünden. Bırakalım çocuklar oynasın.
* Nazım
Hikmet’in yaşamaya dair şiirinden uyarlanmıştır.
KAYNAKÇA
Brown, S. L. (2009). Play: How it shapes the brain, opens the imagination, and invigorates the soul. Penguin.
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