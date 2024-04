‘Coachella’ya gidiyor musun?’

Yayınlanma: 07.04.2024 - 12:45

Güncelleme: 07.04.2024 - 12:45

Dünya alternatif müzik sahnesinde Woodstock ile başlayan festivaller geleneği, 70’ler ve 80’lerden birçok köklü organizasyonu bugüne kadar getirdi. Ancak bugün neredeyse hiçbiri Coachella kadar tanınır değil.

ÇÖLDEN YÜKSELEN SES

1999’da ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Coachella Vadisi’ndeki çöl ikliminde düzenlenmeye başlayan festival zaman içinde dönemin en çok dinlenen müzisyen topluluklarının ilk adresi oldu. Başta indie ve alternatif rock gibi türlerle sınırlı olsa da kısa zamanda kapılarını dünya çapında milyonlarca insana seslenen pop ve rap müzisyenlerine de açan festival küresel çapta kendine özgü bir kültür yarattı.

KUM, TOZ, ÇAMUR

Festivalin en büyük özelliği katılımcılara pek de yardımcı olmayan hava şartları. Kimi zaman yakıcı güneş, kimi zaman kum fırtınaları kimi zaman da yağmurla oluşan bataklık benzeri çamurlu zemin etkinliği kendine özgü kılıyor. Festivalde ölçülen en yüksek hava sıcaklığı ise 41 derece.

İKİ HAFTA ÜST ÜSTE FESTİVAL

Coachella, 2011’den beri iki hafta üst üste üç gün boyunca tekrar eden performanslarla izleyicilerle buluşuyor. Burada öncelikli amaç elbette para kazanmak olsa da müzisyen performansları ve kostümler arasındaki farklar da gündem oluyor.

UNUTULMAZ PERFORMANSLAR

Coachella 25 yıl boyunca birçok unutulmaz performansı anıları arasına kattı. Bunlardan bazıları, Iggy Pop’un, ilk topluluğu Stooges’la verdiği 2003 konseri, Blur’un 2013'teki geri dönüşü, 2007’deki Amy Winehouse performansı sayılabilir. Dr. Dre ve Snoop Dog’un Tupac’ın hologramı eşliğindeki sahnesi, Pixies 2004, Beyonce 2008 ve Daft Punk 2016 da unutulmazlar arasında.

COACHELLA’DA İLK TÜRK

Festival bu yıl ülkemiz adına da bir ilke sahne olacak. Bursalı Dj. Mahmut Orhan iki hafta üst üste cumartesi programında sahneye çıkacak. Sahne ayrıntıları festivalden hemen önce belli olacak.

NO DOUBT GERİ DÖNÜYOR

Hemen her müzik türünden onlarca müzisyen ve topluluğun sahne alacağı festivalin bu yılki “headliner”ları ise No Doubt, Lana Del Rey, Tyler the Creator, Doja Cat. 90’ların sonu ve 2000’lerin başında medyatik(!) solisti Gwen Stefani öncülüğünde büyük ilgi toplayan No Doubt’un dönüşü heyecanla bekleniyor.

GİDEMİYORSANIZ ÜZÜLMEYİN

Birçok festivalin tersine Coachella tüm etkinliklerini canlı olarak YouTube üzerinden dünya ile paylaşıyor. Orada bulunmanın yaratacağı etkiyle karşılaştırılamayacak olsa da tüm sahnelerden canlı ve tekrar yayınlarıyla Coachella YouTube kanalı festival heyecanını bir ölçüde yaşamanızı sağlayacak. Ancak unutmayın festival bitiminden sonra kayıtların büyük kısmı kanaldan kaldırılıyor.

10 FARKLI SAHNE

Festivalin başrolündeki isimlerin sahneye çıktığı “Coachella Sahnesi”, hemen yanındaki “Outdoor Theatre”, isimlerini dünya üzerindeki çöllerden alan “Mojave”, “Gobi” ve “Sahara” ana sahneler. “Yuma”, “Sonora”, “Heineken House”, “Despacio” ve “Antarctic” ise farklı etkinlikler için kullanılıyor.

NE GİYECEKSİN?

Müzik, dans, güneş, eğlencenin yanında Coachella’nın en çok konuşulan yönlerinden biri de festivalle özdeşleşen modası. Son yıllarda ünlü akımına uğrayan festival böylece magazin kanallarında çok fazla yer bulur oldu. Bu yıl Coachella için dikkat çeken tarzlar ise kovboy çizmeleri, ilginç kovboy şapkaları, kemer aksesuarları, feminen tasarımlar, Loafer ayakkabı ile beyaz çorap ve payetler...

ALKOL UYUŞTURUCU VE TACİZ

Her bir haftada aşağı yukarı 125 bin kişinin katıldığı, yoğun alkol ve uyuşturucu tüketilen festival elbette olumsuz yönleriyle de konuşuluyor. 2018’de Teen Vogue için yazılan bir makalede katılımcılardan biri 10 saat içinde tam 22 kez elle taciz edildiğini aktardı.