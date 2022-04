Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

23 Nisan 2022 Cumartesi, 00:00

Yer aldığı her yapımda oyunculuğuyla adından söz ettiren Selahattin Paşalı İstanbul Film Festivali’nde görücüye çıkan Mukavemet filmindeki sıradışı rolünü ve azim ile yeteneğin birleşiminden oluşan kariyer öyküsünü Deniz Ülkütekin’e anlattı.



Müziğiyle her yaştan insana dokunan bir isim; Mabel Matiz… Şarkılarının çıkış noktası ise iç dünyası, çatışmaları ve gölge kişilikleriyle uzlaşıları. “Çok şeyi onardım” diyen müzisyenle inişleri ve çıkışlarıyla, hakkında bilinmeyenleri Ali Deniz Uslu ile paylaştı…



Pazar Dergi, Ulu Önder Atatürk’ün çocuklar başta tüm millete armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramını 23 Nisan’a özel bir sayfayla kutluyor. Şaduman Halıcı, cehalete inat Cumhuriyet’in faziletlerini, tüm yurda yaymayı görev bilen bir köy öğretmeninin gözünden bayram kutlamasını kaleme aldı. Dilşad Çelebi ise çocuklara, bu neşeyle dolu hafta sonu için bir masal armağan etti.



Etrafındaki her yetişkin, çocuğu kendisine göre şekillendirmeye çalışır. Oysa çocuk öncelikle kendisi için var olmalıdır. Üstün Dökmen’in kaleminden.



Küresel ısınmaya karşı duyarlı biriyseniz, size güzel bir haberimiz var. Popüler flört uygulaması OkCupid’de çevre hassasiyeti olanlar daha çok ilgi görüyor. Ayça Ceylan Dairesel Flora’da yazdı.



Dünyada “selfie” ismiyle bilinen özçekim akımı teknolojiyle ilgili gibi görünse de kökenini klasik tablolarda bulmak da mümkün. Serra Rodoplu ile Çzigi Atlas’ta



Sokak patilerine karşı düşmanlık, katliam çağrıları boyutuna ulaştı. Sosyal medyadaki organize düşmanlık Dneiz Yavaşoğullaır ile Pati Günlükleri’nde.



Ülker İnce soruyor: çevirmenlik mesleğini bir makine yapabilir mi? Yoksa çevirmenler duygularını işlerine yansıtmalı mı?



Fantastik Canavarlar serisinin yeni filmi Hitler’in çıkışa geçtiği Weimar Cumhuriyeti’nin son yıllarını mekan ediniyor. Başak Bıçak Rosebud’da değerlendirdi.



Özgen Acar Bodrum’daki denizaltı arkeolojisinin tarihini kaleme aldı.



Ebru Bozcuk ile kadınlık halleri



Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası, Kemal Urgenç ile Otobüstekiler…



