Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!
Cumhuriyet Pazar Dergi, bu hafta yetenekleriyle olduğu kadar yaşam öyküleriyle de takipçilerini etkileyen isimlerle buluşuyor.
Yer aldığı her yapımda oyunculuğuyla adından söz ettiren
Selahattin Paşalı İstanbul Film Festivali’nde görücüye çıkan
Mukavemet filmindeki sıradışı rolünü ve azim ile yeteneğin
birleşiminden oluşan kariyer öyküsünü Deniz Ülkütekin’e
anlattı.
Müziğiyle her yaştan insana dokunan bir isim; Mabel Matiz… Şarkılarının çıkış noktası ise iç dünyası, çatışmaları ve gölge kişilikleriyle uzlaşıları. “Çok şeyi onardım” diyen müzisyenle inişleri ve çıkışlarıyla, hakkında bilinmeyenleri Ali Deniz Uslu ile paylaştı…
Pazar Dergi, Ulu Önder Atatürk’ün çocuklar başta tüm millete armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramını 23 Nisan’a özel bir sayfayla kutluyor. Şaduman Halıcı, cehalete inat Cumhuriyet’in faziletlerini, tüm yurda yaymayı görev bilen bir köy öğretmeninin gözünden bayram kutlamasını kaleme aldı. Dilşad Çelebi ise çocuklara, bu neşeyle dolu hafta sonu için bir masal armağan etti.
Etrafındaki her yetişkin, çocuğu kendisine göre şekillendirmeye çalışır. Oysa çocuk öncelikle kendisi için var olmalıdır. Üstün Dökmen’in kaleminden.
Küresel ısınmaya karşı duyarlı biriyseniz, size güzel bir haberimiz var. Popüler flört uygulaması OkCupid’de çevre hassasiyeti olanlar daha çok ilgi görüyor. Ayça Ceylan Dairesel Flora’da yazdı.
Dünyada “selfie” ismiyle bilinen özçekim akımı teknolojiyle ilgili gibi görünse de kökenini klasik tablolarda bulmak da mümkün. Serra Rodoplu ile Çzigi Atlas’ta
Sokak patilerine karşı düşmanlık, katliam çağrıları boyutuna ulaştı. Sosyal medyadaki organize düşmanlık Dneiz Yavaşoğullaır ile Pati Günlükleri’nde.
Ülker İnce soruyor: çevirmenlik mesleğini bir makine yapabilir mi? Yoksa çevirmenler duygularını işlerine yansıtmalı mı?
Fantastik Canavarlar serisinin yeni filmi Hitler’in çıkışa geçtiği Weimar Cumhuriyeti’nin son yıllarını mekan ediniyor. Başak Bıçak Rosebud’da değerlendirdi.
Özgen Acar Bodrum’daki denizaltı arkeolojisinin tarihini kaleme aldı.
Ebru Bozcuk ile kadınlık halleri
Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası, Kemal Urgenç ile Otobüstekiler…
Cumhuriyet Pazar bu hafta yine dopdolu.
Video Haberler
- Fransa’da tarihi seçim: Macron mu? Le pen mi?
- Bir katliam yaşanıyor ve AKP bu katliama ortak
- Gezi davasında yine karar çıkmadI
- 3 DAİRE'DE BÜYÜK HASAR OLDU
- AKP’li belediye görevlisi dolandırıcılıktan tutuklandı
- Erdoğan açıkladı: Şehit sayısı 3'e yükseldi
- 'Bunun bana siyaseten hiçbir zararı yok'
- 'Hanımağa'nın evinden cephanelik çıktı
- Arnavutköy’de korkutan yangın
- Bakan Koca'dan Bilim Kurulu açıklaması
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan sonrası dönem'e hazırlık iddiası
- 'Donanmayı küçük düşürüyor...'
- 'AK Parti'ye yakın bazı kaynaklar...'
- '3 eski bakan fısıltılarla Erdoğan'ı anlattı...'
- Kulüpler Birliği'nden sabaha karşı flaş açıklama!
- İki Rus oligark, aile üyelerini öldürüp intihar etti
- Yeni parti transferi tartışma yarattı
- Mehmet Metiner'den AKP'ye sert uyarı
- Başak Cengiz'in katilinin cezası belli oldu
- Soylu'dan müzik yasağına ilişkin açıklama