Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Bozkır’dan yansımalar

🎭 İstanbul sokaklarında dikkat çeken “Adayımız Payidar Muhtar” afişlerinin arkasındaki “Bozkır”, bugünün Türkiye’sine ayna tutuyor. Doğukan Polat sahnede hem politik hem kişisel bir yüzleşme yaratıyor.

✍️ Deniz Ülkütekin

Düşmana saygı, insana saygı

⚔️ Bir toplumun gerçek yüzü bazen düşmanına nasıl davrandığında ortaya çıkar… Üstün Dökmen, savaş sonrası merhametin, saygının ve insanlığın ne anlama geldiğini sorguluyor.

✍️ Prof. Dr. Üstün Dökmen

Biyoçeşitlilik alarmı

🌍 Sessizce kaybolan türler, aslında yaşam ağının kopan halkaları… Biyoçeşitlilik kaybı yalnızca doğayı değil gıdadan suya kadar her şeyi etkiliıyor.

✍️ Ayça Ceylan

Unutmayın, o doktor değil!

🤖 Yapay zekâ sağlık sorularına hızlı ve ikna edici yanıtlar veriyor olabilir ama iyi konuşmak her zaman doğru konuşmak anlamına gelmiyor.

✍️ Ömür Tanyel

Amsterdam’da bir gün

🚲 Kanallar, laleler ve bitmek bilmeyen bisiklet trafiği… Amsterdam, özgürlük hissiyle tarihsel dokuyu aynı anda yaşatan Avrupa’nın en canlı kentlerinden.

✍️ Ahmet Arpad

Kendi ritminde bir müzisyen

🎶 Algoritmaların hız dayattığı bir çağda kendi ritminde kalmayı seçen Elif Onay; melankoliyi, gözlem gücünü ve içe kapanıklığını buğulu tınılara dönüştürüyor.

✍️ Orhun Atmış

Yeni Bond’un kimlik krizi

🎬 Yeni Bond’un Pakistan kökenli bir oyuncu olması fikrinden yola çıkan “Bait”, şöhretin, kimlik krizinin ve Batı toplumundaki ötekilik hissinin nasıl iç içe geçtiğini kara mizahla anlatıyor.

✍️ Başak Bıçak

Antroposen mi, kapitalosen mi?

🌍 İklim krizinin sorumlusu gerçekten tüm insanlık mı, yoksa belirli bir ekonomik düzen mi? “Antroposen” tartışması, felaketler çağını kapitalizm üzerinden yeniden düşünmeye çağırıyor.

✍️ Ayşe Acar

5 adımda bahar sofrası

🌿 Taze otlar, hafif tabaklar, küçük paylaşım sofraları ve gün ışığıyla birleşen yalın lezzetler, mevsimin ruhunu sofralara taşıyor.

✍️ Burçak Şener

🗺️ Kültür Rotası…

✍️ Berrin Karadeniz

