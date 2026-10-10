Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Cumhuriyet Pazar 1905. sayısıyla karşınızda…
🎹 Hafıza dayanışmaya, notalar umuda dönüşüyor
Ferdi Zeyrek’in mirası, adına kurulan vakıf ve İklim Tamkan’ın konserleriyle çocukların eğitimine uzanan bir dayanışma ağına dönüşüyor.
✍️ Orhun Atmış
🎓 Bir üniversiteden fazlası: ODTÜ
Bilimden ormana, öğrenci kulüplerinden sorgulayan kuşaklara uzanan ODTÜ kültürü, dersliklerin çok ötesinde bir yaşam biçimi.
✍️ Prof. Dr. Üstün Dökmen
🏔️ Torosların arasında saklı bir dünya
Ermenek’te antik kentler, endemik bitkiler, su yapıları ve yerel sofralar; aynı coğrafyanın binlerce yılda biriktirdiği farklı katmanlar.
✍️ Ayça Ceylan
🧒 Gereksiz övgü çocuğa zarar veriyor
Çocuğu sürekli “müthiş” diye yüceltmek yerine çabasını ve gelişimini görmek gerek; asıl değer sonuçta değil, süreçte.
✍️ Ömür Kurt
🎬 Kötülüğe yeni yorum!
Zoe Kazan’ın “East of Eden”ı, Cathy üzerinden doğuştan kötülük fikrini ve kadınlıkla özdeşleştirilen kadim günah anlatısını yeniden masaya yatırıyor.
✍️ Başak Bıçak
🧱 Malzeme değişirse tasarım da değişir
Nem dengeleyen boya, agave atığından kumaş, arıtma çamurundan mürekkep… Yeni malzemelerle birlikte tasarımın ölçütleri de değişim aşamasında.
✍️ Özlem Yalım
🏛️ Yağmur müzeye girdiğinde
Floransa ve Louvre’daki su sızıntıları, yüzyıllardır doğayı dışarıda tutan müzelerin iklim krizi karşısındaki kırılganlığını açığa çıkardı.
✍️ Bala Gürcan Madra
🌧️ Yağmur kokusu…
İlk yağmurla yükselen petrikorun yolu toprağın kimyasından belleğe uzanıyor; bazı kokular geçmişi hatırlatmaktan fazlasını yapıyor.
✍️ Ömür Tanyel
🖼️ Kırık sütun, yaralı beden
Frida Kahlo’nun “Kırık Sütun”unda acı ne güzelleştiriliyor ne de bir kahramanlık öyküsüne dönüşüyor; geriye yaralı bedenin çıplak gerçeği kalıyor.
✍️ Güven Baykan
🗺️ Kültür Rotası…
✍️ Berrin Karadeniz
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