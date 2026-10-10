Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Cumhuriyet Pazar 1905. sayısıyla karşınızda…

🎹 Hafıza dayanışmaya, notalar umuda dönüşüyor

Ferdi Zeyrek’in mirası, adına kurulan vakıf ve İklim Tamkan’ın konserleriyle çocukların eğitimine uzanan bir dayanışma ağına dönüşüyor.

✍️ Orhun Atmış

🎓 Bir üniversiteden fazlası: ODTÜ

Bilimden ormana, öğrenci kulüplerinden sorgulayan kuşaklara uzanan ODTÜ kültürü, dersliklerin çok ötesinde bir yaşam biçimi.

✍️ Prof. Dr. Üstün Dökmen

🏔️ Torosların arasında saklı bir dünya

Ermenek’te antik kentler, endemik bitkiler, su yapıları ve yerel sofralar; aynı coğrafyanın binlerce yılda biriktirdiği farklı katmanlar.

✍️ Ayça Ceylan

🧒 Gereksiz övgü çocuğa zarar veriyor

Çocuğu sürekli “müthiş” diye yüceltmek yerine çabasını ve gelişimini görmek gerek; asıl değer sonuçta değil, süreçte.

✍️ Ömür Kurt

🎬 Kötülüğe yeni yorum!

Zoe Kazan’ın “East of Eden”ı, Cathy üzerinden doğuştan kötülük fikrini ve kadınlıkla özdeşleştirilen kadim günah anlatısını yeniden masaya yatırıyor.

✍️ Başak Bıçak

🧱 Malzeme değişirse tasarım da değişir

Nem dengeleyen boya, agave atığından kumaş, arıtma çamurundan mürekkep… Yeni malzemelerle birlikte tasarımın ölçütleri de değişim aşamasında.

✍️ Özlem Yalım

🏛️ Yağmur müzeye girdiğinde

Floransa ve Louvre’daki su sızıntıları, yüzyıllardır doğayı dışarıda tutan müzelerin iklim krizi karşısındaki kırılganlığını açığa çıkardı.

✍️ Bala Gürcan Madra

🌧️ Yağmur kokusu…

İlk yağmurla yükselen petrikorun yolu toprağın kimyasından belleğe uzanıyor; bazı kokular geçmişi hatırlatmaktan fazlasını yapıyor.

✍️ Ömür Tanyel

🖼️ Kırık sütun, yaralı beden

Frida Kahlo’nun “Kırık Sütun”unda acı ne güzelleştiriliyor ne de bir kahramanlık öyküsüne dönüşüyor; geriye yaralı bedenin çıplak gerçeği kalıyor.

✍️ Güven Baykan

🗺️ Kültür Rotası…

✍️ Berrin Karadeniz

📬 Gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte istemeyi unutmayın!