Cumhuriyet Pazar yepyeni içerikleriyle bu hafta da sizlerle!
Cumhuriyet Pazar Dergi bu hafta farklı dünyalara kapı açan içeriklerle karşınızda. İşte Cumhuriyet Pazar'da bu hafta...
Restoranı TURK ile son günlerin en gözde gurme lezzet
noktalarından birinin sahibi olan Fatih Tutak ile kadim zamanlardan
esinlendiği gastronomi yaklaşımı ve yemek kültürü üzerine
görüşlerini Merve Ertütüncü’ye anlattı.
Hayallerin uzağında kalmak, hedeflere ulaşamamak, beklentileri karşılayamadığını düşünmek ve ekonomik kriz. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en büyük tüketici grubu olan beyaz yakalılar çaresiz, mutsuz ve gergin. Simay Gözener beyaz yakalıların 1 Mayıs’ını kaleme aldı.
Türk için Bayram günlerinin ayrı bir önemi vardır. İşgalden, istiklale ve nihayetinde Cumhuriyete uzanan yolda bayram günlerini Şaduman Halıcı Köprübaşı'nda yazdı.
Çocuklara yaklaşımımız onlara ne kadar değer verdiğimizi gösterir. Prof. Dr. Üstün Dökmen, çocuklara nasıl değer verebileceğimizi anlattı.
Sons of Anarchy dizisindeki House of The Rising Sun yorumuyla dünya çapında ün kazanan folk-rock ustası White Buffalo 78 Mayıs’ta İstanbul’da. Öncesinde Kardelen Davutoğlu sordu, o yanıtladı.
Tarihi koyları ve huzur dolu sokaklarıyla Akdeniz’in saklı cenneti Kaleköy Aylin Yılmaz’ın kaleminden Flanöz’de.
Organik ve doğaya uyumlu regl ürünleriyle hem doğaya hem de kadın bedenine saygılı bir marka olan BEIJE Ayça Ceylan ile Dairesel Flora’da
Ahlaken Alçak ile solo müzik kariyerine ilk adımı atan Can Temiz ile Kardelen Davutoğlu konuştu.
Kazalar, travmalar davranışlarımızı ve karakterimizi değiştirebilir mi? Yanıtını Yaşam Günlüğü’nde Ömür Tanyel’den öğrenin.
Ressam İbrahim Balaban’ın Evde Yemek tablosunun verdiği birliktelik ve paylaşım mesajlarını Serra Rodoplu Çizgi Atlas’ta inceledi.
Lighthouse ile uzman sinemacılardan tam puan alan Rpbert Eggers’ın yeni uzun metrajı Northman’in yarattığı hayal kırıklığı, Başak Bıçak ile Rosebud’da.
Berrin karadeniz ile Kültür Rotası.
Hepsi bu hafta Cumhuriyet Pazar'da...
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