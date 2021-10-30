Cumhuriyet Pazar'da bu hafta

30 Ekim 2021 Cumartesi, 15:20

Kapağımızda pek çok kadının hayatını kabusa çeviren flört şiddeti var. Gençler arasında yapılan araştırmaya göre üniversite öğrencilerinin yüzde 78’i bu şiddetin mağduru.

Figen Atalay, akademisyen Tuğçe Çetinkaya ile araştırmasını ve bu konuda yapılması gerekenleri masaya yatırdı.

Ataol Behramoğlu’ndan çevirmen Adnan Cemgil ve Diderot ve Rameau...

Mustafa K. Erdemol, sevilen mizah programı Güldür Güldür’ü yazdı.

Elçin Payrozlar’dan zaman kavramı üzerine bir deneme... Poyrazlar, “Yaşanmış zaman yok mu olur” diye soruyor.

Vecdi Seviğ’den Dostoyevski ve çay...

Olcay Büyüktaş’tan hez zaman sakin ve huzurlu Datça...

Yazar Barış İnce ile midyecileri anlattığı, yakında gösterime girecek belgesel filmi Kabuğu Kırmak’ı konuştuk.

Yasak Elma dizisine Kumru karakteriyle dahil olan başarılı oyuncu Biran Damla Yılmaz, Deniz Ülkütekin’in sorularını yanıtladı.

Figen Yakın, zeytinlikte bir ev hayaliyle yola çıkan ve Ayvalık’ta, zeytinyağı üreticisi olan Tuğba Ünsal’la söyleşti.

Emrah Kolukısa, Michel Franco’nun yeni filmi Yeni Düzen’i yazdı...

Kemal Urgenç’le Otobüstekiler

Deniz Yavaşoğulları’nın Pati Günlükleri’nde bu hafta mucize köpek Dede var..

Ve haftanın sanat ajandası...

Dolu dolu bir Cumhuriyet Pazar yarın sizlerle...