Cumhuriyet Pazar'dan 23 Nisan'a özel içerikler...
Cumhuriyet Pazar Dergi ulu önder Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan’a özel içerikleriyle karşınızda. İşte bu hafta Pazar’dan yansıyanlar...
Milletin egemenliğinin ilan edildiği 23 Nisan nasıl Çocuk Bayramı oldu? Şaduman Halıcı Köprübaşı’nda yazdı.
Gripin yeni teklisi “İçinde Tutma” ile milyonların hislerini haykırıyor. Deniz Ülkütekin’in kaleminden.
Çocuklara iklim krizini nasıl anlatmalıyız? Ayça Ceylan’dan öneriler Dairesel Flora’da.
Üç hafta sonra yapılacak tarihi seçim öncesi Prof. Dr. üstün Dökmen’den karar vermek üzerine…
Çocuklara “büyüyünce ne olacaksın” diye sormayın. Neden mi? Yanıtı Dİlşad Çelebi ile Bebe 101’de.
Huzur arayışından intikama… EGO’nun yıldızı Rüya Helin Demirbulut, Karakteri Elif’in dönüşümünü Deniz Ülkütekin’e anlattı.
Her çocuk yaratıcıdır. Peki yaratıcılıklarını yetişkinliğe taşımalarını nasıl sağlayabilirsiniz. Yanıtı Serra Rodoplu ile Çizgi Atlas’ta.
80’ler modasına Donna Karan bakışı, Türkü Şahin’in kaleminden.
BU seçki çocuklar için... Başak Bıçak’tan 23 Nisan’da çocuklara yönelik dijital platformlardan öneriler, Ay’a Seyahat’te.
Türk turistlerin uğrak noktası Montenegro’yu Şehriban Kıraç yazdı.
Babyjazz ve Çocuk Festivali... Berrin Karadeniz'le kültür-sanat yaşamı Kültür Rotası'nda.
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