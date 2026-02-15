‘Hayır!’ demeyi öğretin

Ömür Kurt

Bir pedofile “Bir çocuğu taciz etmeden önce onda aradığınız belli özellikler var mı” diye soruyorlar, yanıtı şu oluyor: “Önce ailelerine bakardım. Eğer babanın bir tehdit olduğunu düşünürsem çocuğa yaklaşmazdım.” Yani risk çoğunlukla çocuktan değil, ailenin durumundan kaynaklanıyor. Dünyaca ünlü psikiyatr Prof. Dr. Kirk Honda’nın “Jay” takma adlı bir pedofille yaptığı podcast röportajını dinledim. Kan dondurucu yanıtları beni bu yazıyı yazmaya zorladı. Çünkü aileleri bir kez daha uyarmak gerekiyor. Çünkü bir pedofil, “kurban”larını kimlerin arasından seçtiğini anlatıyor. Ancak röportajda dikkatimi çeken önemli bir nokta var. Dr. Honda “Pedofili hastası olan birçok kişi, düşündüğümüz gibi saplantılı değildir, psikopat değildir, sadist değildir. Hatta birçoğu empati sahibidir” diyor. Üstelik bu özellikleri onların gizlenmesini kolaylaştırıyor. Asıl tehlike de burada başlıyor.

Dr. Honda “Pedofili, yani reşit olmayan bireylere ilgi duyan birçok kişi, cinsel çekimleriyle ilgili bir sorun olduğunun farkındalar ve bunu çoğunlukla ergenlik ya da erken yetişkinlik döneminde fark ediyorlar ve bunun ne kadar damgalayıcı, yıkıcı olacağını da anlıyorlar. Genellikle depresyon, intihar eğilimi, yalnızlık, dışlanma, uyuşturucu bağımlılığı, insanlardan kötü muamele görme gibi durumlar ortaya çıkıyor” diyor ve bizim için zor bir durumu ekliyor: “Eğer onlara yardım edebilirsek hem onlara yardım etmiş oluruz hem de başkalarının zarar görmesini engellemiş oluruz” diyor. Tedavi ettiği kişiler, Dr. Honda’ya utanç ve dışlanma gibi durumlardan dolayı pedofil olduklarını anlatmaya çekiniyorlarmış ancak tedavinin bir yerinde birden, “Biliyor musun, daha önce hiç söylemediğim bir şey var” diyerek gizil sırlarını anlatmaya başlıyorlarmış. Dr. Honda çocuk istismarcılarının tedavi edilmeleri gerektiğini savunuyor: “Çocuk istismarcıları şefkat ve iyi niyeti hak etmiyor. Ancak bu konuya mantıklı bir şekilde yaklaşmak gerekiyor. Bu konularda neredeyse hiç konuşmuyoruz, oysa konuşmamız ve rasyonel bir yaklaşım geliştirmemiz gerekiyor.”

Röportajda en çok dikkat çeken konulardan biri, pedofilin, çocukken kendinden iki yaş büyük bir akrabasının tacizine uğraması, ilişkilerinin sürmesi ancak kendisini taciz eden akrabası ergenliğe gelince onu ilgi çekici bulmaması. Yani çocukken yaşadıklarını sürdürmek istemesi. Bu durum şaşkınlık verici bir gerçeklik olarak yansıyor röportaja. Dr. Honda, “İnsanlar, pedofilinin doğuştan gelen bir şey olduğunu düşünüyor. Ancak reşit olmayanlara ilgi duyan birçok kişinin bu durumu çevresel etkenler ve çocukluklarında yaşadıkları deneyimler nedeniyle geliştirdiğini düşünmek mümkün” diyor. Dr. Honda pedofile, “Çocukluğunda anne babanın ebeveynlik kalitesi nasıldı?” diye soruyor, Jay’in yanıtı “Ebeveynlerim çok gençti. Yani ben doğduğumda ergenlik çağındaydılar. Sanırım ideal ebeveyn değillerdi. Annemle ilgili de terk edilme travması yaşadım” diyor.

NE YAPILMALI?

Pedofiller gizlenen ve hatta çoğunlukla hiç tahmin edilmeyen kişiler bile olabilir. Bu durumda çocukları korumak ve onlara kendini korumayı öğretmek gerekiyor. Bunun için:

- Aile ve çocuk arasında korkuya değil, kabul görmeye dayalı bir iletişim olmalı.

- Çocuk yalnız ve gözetimsiz bırakılmamalı.

- Çocuğa, mahremiyeti ihlal edildiğinde ne yapacağı öğretilmeli. Çocuk, mahremiyet ihlali ile karşılaştığında açık bir şekilde “Hayır!” demeli, gerekirse bağırmalı ve kendini fiziksel olarak savunmalı.

- Çocuklar susturulmamalı, söylemleri dikkatle dinlenmeli.

- Küçük yaşlardan itibaren çocuğun özel alanlarına saygı gösterilmeli.

- Çocuğun özel bölgeleri şaka veya eğlence konusu yapılmamalı.

- Çocuğun bezi bile gizli bir alanda değiştirilmeli, kamusal alanlarda bu tür ihlaller yapılmamalı.

- Çocuk kimseye zorla sevdirilmemeli. Sevmenin, dokunmanın sınırları öğretilmeli.

EVDE DENEYİN

Ekransız saat uygulaması

Her gün, bir zaman dilimi belirleyerek ekranı kapatın. Buna televizyon dahil. Bu süre içinde ailece bir ekransız faaliyet yapın. Kitap okumak, resim yapmak, sohbet etmek ya da oyun oynamak olabilir. Faaliyetin sonunda ekransız zaman geçirmenin size kendinizi nasıl hissettirdiği konusunda sohbet edin.

HAFTANIN KİTABI

“Duygularla Tanışalım” çocukların kendi duygularını anlamalarını ve hissettiklerini anlamlandırmalarını sağlayacak.

Yayınevi: Remzi Kitabevi Yazan ve resimleyen: A. Morse, G. Correll Yaş: 3+ Sayfa: 32

HAFTANIN ETKİNLİĞİ

Masal şatosuna yolculuk

Eskişehir Belediyesi Sazova Masal Şatosu’nda çocuklar ve yetişkinler için eğlenceli masallar, etkinlikler ve büyüleyici bir yolculuk sizi bekliyor.

Yer: Tepebaşı-Eskişehir Tarih: Her gün açık Saat: 09.00-20.00 Yaş: 3+ İletişim: (0222) 300 00 15

HAFTANIN ŞARKISI

Çocuklarınızla ya da torunlarınızla Özgün Uğurlu’nun Ediko TV’deki “Nezaket” şarkısını dinleyin. Ardından da bu şarkı hakkında birbirinizle sohbet edin. Acaba Özgün’ün “Nezaket” çağrısından çocuklar ne anlıyor?