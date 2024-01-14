Hem akıllılar hem de doğa dostu

Yayınlanma: 14.01.2024 - 11:15

Güncelleme: 14.01.2024 - 11:15

Kış aylarında hem bedenimize hem de ruhumuza iyi gelecek etkinliklerden birisi mümkünse kent kalabalığından uzakta doğanın içinde kısa veya orta ölçekli bir yürüyüş rotası deneyimlemek. Tabii, “Kentten uzaklara gitmeye olanağım olmuyor” derseniz İstanbul özelinde bir örnek vermek gerekirse kent merkezinde bulunan Maçka Parkı gibi alanlar da özellikle hafta sonları sabahın erken saatlerine gürültüsüz ve kendinizi doğayla eşleyebileceğiniz bir bölge olabiliyor.

Doğa yürüyüşlerinde birçok bitkiyle, kuş cıvıltılarıyla ve doğanın bize sunduğu beklenmedik armağanlarla karşılaşmak mümkün. Ancak ne yazık ki kentte yaşayan birçok kişi bir kuşun ismini bilmekte veya hangi ağacın hangi tür olduğunu tanımlamakta zorlanıyor... Bilindik bir örnek olmasına karşın epey açıklayıcı bir örnek var ki, bazı markaların logoları ve yanına bazı ağaçların yaprakları yerleştirildiğinde marka logoları hemen tanımlanırken ağaç yaprakları en azından çoğu kişi için tanımlanamaz oluyor. Sanki tüm ağaçlar aynıymış ve kendi türlerine has özellikleri yokmuşçasına bir yaklaşım. Tabii bu tanımlamayı yapabilmek için buna uygun bir eğitim sistemi ve/veya toplumsal yapı da olmaması başka bir eleştirim. Ancak size güzel bir haberim var: Doğada yer alan ve karşımıza çıkan bu canlıları yakından tanımak teknolojinin de yardımıyla mümkün. İşte doğaseverler için üretilmiş bazı akıllı telefon uygulamaları...

Seek: Doğada karşılaştığınız bitkilerin, mantarların ve kelebek gibi hayvanların fotoğraflarını çekip bu uygulamaya yüklediğinizde veri tabanında yer alan bilgiler eşliğinde yapay zekâ sizi bu canlının isminden hakkında yer alan çeşitli bilgilere kadar ulaştırıyor. Android ve IOS için ücretsiz bir uygulama.

EBird: Dünyada en büyük kuş gözlem platformu olan EBird ile çevrenizdeki veya gittiğiniz herhangi bir yerdeki kuşları ve gözlem alanlarını araştırabilirsiniz. Kuş gözleminizdeki fotoğraf ve ses kayıtlarını arşivlemekten farklı bölgelerdeki kuş listelerine kadar birçok özelliği olan uygulama Android ve IOS için ücretsiz.

LeafSnap: Şu anda dünya üzerindeki her ülkede karşılaşacağınız türlerin çoğunu kapsayan, bilinen tüm bitki ve ağaç türlerinin yüzde 90'ını tanıyabilen uygulamaya merak ettiğiniz bitkinin yaprakları, varsa çiçekleri ve/veya gövdesi gibi birçok açıdan çekilen fotoğraflarını yüklemeniz gerekiyor. Reklamsız sürümü 3.59 İngiliz Sterlini. (Yaklaşık olarak 136 TL.)

AllTrails: Yürüyüş tutkunları için pek keyifli bir uygulama. Bulunduğunuz bölgenin ismini yazdığınızda veri tabanından o bölgeye ilişkin yürüyüş rotalarına ulaşabiliyorsunuz. Yürüyüş sevenler, doğa tutkunları, doğa bilimcileri ve gezginlerden oluşan kullanıcılar parkur başları, parkur konumu ve durumu hakkındaki bilgileri ve bireysel yürüyüşlerin incelemelerini birbirleriyle paylaşabiliyor. Uygulamanın hem ücretli hem de ücretsiz bir sürümü mevcut.

WWF Forests: Bir artırılmış gerçeklik (AR) uygulaması olan WWF Ormanları, daha önce mümkün olmayan gerçekçilik yaratmak için yeni teknolojiyi kullanarak ormanı keşfetme deneyimini evinize getiriyor. Uzaklarda kaplanlar dolaşıyor, maymunlar ağaçlara atlıyor ve kelebekler çiçekten asmaya uçuyor. Hem çocuklar hem de yetişkinler için eğlenceli bir doğa dostu olma eğitimi de sağlayan uygulamanın şimdilik sadece IOS sürümü mevcut.