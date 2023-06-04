İç içe geçmiş maskeler

Yayınlanma: 04.06.2023 - 13:00

Güncelleme: 04.06.2023 - 13:00

Maskelerin ardına saklanmış bireyler, toplum vicdanının içine gizlenmiş ikiyüzlülük! Mesleklerin yarattığı insan profillerinin oluşturduğu kalıplar ve sonuçları...

9 Haziran’da sinemalarda gösterime girecek olan Maske, senaryosu, karakterleri ve oyunculuk performanslarıyla birbiri içine ördüğü öyküleriyle ilgi çekici bir yapım.

Filmi, başrol oyuncuları Nilay Deniz ve Kaan Turgut’la konuştuk.

- Filmdeki maske imgesi ve kişilerin asıl niyetlerini saklama yaklaşımı kendisi her saniyede farklı göstergelerle belli ediyor. Karakter isimleri bile oldukça ince düşünülmüş . Barış, travmalarıyla mücadele etmekte zorlanan, ruh hali değişken ama aynı zamanda planına sadık kalmayı başaran bir karakter. Yani çok farklı duygu ve düşünceleri aynı anda taşıyor. Nasıl kurguladınız karakteri?

Kaan Turgut: Hayatımın en yoğun çalışma dönemi olduğunu söyleyebilirim. Senaryoyu okuduğum zaman karakterin bıçak sırtı bir karakter olduğunu anladım. İlk görüşte Barış’ın eylemlerinin renkli olduğu ortada fakat bu çok renkliliğin, içindeki “gökkuşağı”ndan değil karanlıktan yayılan siyaha bezenmiş bir renk paletinden damladığını düşünüyorum. Karakteri kurgularken öncelikle hedefini, yani bu işlerin sonunda yapmak istediği en son şeyi düşündüm. Sonra da Barış’ın planına sadık kalarak o hedefin yoluna taşlar döşemeye çalıştım. Komiser karakterini izleyici olarak kodladım ve Barış’a yaklaşmaya çalıştım. Hepimizin çocukluk döneminden gelen travmaları vardır ve bunlar herkeste farklı sonuçlar doğurur. Bu yüzden herkesin bu filmde biraz kendini bulacağını düşünüyorum.

- Nilay Hanım karakteriniz ailede bir biçimde yaşamla baş başa kalmış ve diğer aile bireylerinin sorumluluğunu hep üzerinde taşımış, dolayısıyla içlerinde en acımasız ve duygularını en yoğun hisseden karakter. Tüm sahnelerde mimiklerinizde ses tonunuza dek bunu yansıttığınızı düşünüyorum. Öte yandan tüm bu yüksek duyguları aktarırken kafanızdan neler geçiyordu? Nasıl bir odaklanma süreci geçirdiniz?

Nilay Deniz: Nergis zaten harika yazılmış bir karakter. İnanarak ve çok severek dahil oldum bu işe. Nergis’e de inandım.. Travmaları çok fazla ve Nergis’in acımasız olmasının kendince geçerli sebepleri de var. Bazen durup “Nasıl” sorusunu sorduğum da oldu. O zaman da yönetmenimiz Berker Berki ve senaristimiz aynı zamanda yapımcımız Emrah Ertaş yardımcı oldular.

- Filmde geçmişte yaşadıklarının bedelini ödeyen ve ödeten karakterleri oynuyorsunuz. Birbirinizin oyunculuklarını nasıl buldunuz?

K. Turgut: Nilay’ı çok cesur bulduğumu söyleyebilirim. Biz karakterlere yaklaşmaya çalıştık. Ne kadar yaklaşabildiğimize seyirci karar verecek ama bu yolculuğu Nilay ile yapmak çok güzeldi.

N. Deniz: Bizim filmimizde herkes birbirini alkışladı. Ne şanslıyız ki böyle bir ekip bir araya geldi. Her biri birbirinden kıymetli oyuncular ben de aralarında olmaktan onur duydum. Kaan’ı izlerken bazen gerçekten deli olduğunu düşündüm. (Gülüyor.) Ve keyifle izledim.

- Film tüm karakterleriyle, toplum vicdanının içinde saklı iki yüzlülüğü de yansıtıyor bir yandan. Bu açıdan toplumsal bir mesajı olduğunu da düşünüyorum.

K. Turgut: Toplumsal bir mesajı var tabii ki. O yüzden, izleyenlerin kendinden bir parça bulacaklarını düşünüyorum. Maske, “kişinin oynadığı rol veya hem kendisine hem de çevresine karşı takındığı davranış” anlamına geliyor. Bireylerde maskeler arttıkça toplum da yozlaşıyor. İyi ve erdemli insan olmanın yettiği bir dünyayı düşlüyorum.

N. Deniz: Toplum vicdanının ikiyüzlülüğü konusunda hemfikiriz. İzleyicinin de bu konuda filmi izlerken eleştirisini merak ediyorum. Çünkü bazen ayna tutmak biz insanları rahatsız edebilir. İzledikten sonra iyi kötü tüm fikirleri dinlemek istiyorum.

MANİPÜLASYON NORMALLEŞTİ

- Filmde manipülasyon kavramı da oldukça baskın. Manipülasyon günümüzde ikili ilişkiler, kitle iletişimi alanlarında da oldukça kullanılan bir kavram. Siz kendi yaşamlarınızda manipülasyonla ne sıklıkla karşılaşıyorsunuz?

K. Turgut: Günümüzde manipülasyonun çok etkili ve ‘’normalleşecek’’ kadar tehlikeli bir boyutta. Tepeden tırnağa, toplumun her kesiminde bir şekilde farklı türleri ile karşılaşıyoruz. Filmde bir buçuk saate sığdırılmış büyük bir manipülasyon çeşidi izleyeceğiz. Ama izlediğimiz şeyde kaç yaşamın yansıması olduğu unutulmamalı. Barış ve Nergisler her yerde…

N. Deniz: Manipülasyon benim de dönem dönem maruz kalabildiğim bir kavram. Hayatın her alanında dediğiniz gibi manipülatif durumlarla karşılaşabiliyoruz. İkili ilişkilerde özellikle bunu yaşayabiliyoruz. Psikolojik manipülasyonlar özellikle duygusal şiddet olarak karşımıza çıkabiliyor ama bu konularda farkındalığımın yüksek olduğunu düşünüyorum.