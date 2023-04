Kara dağların ülkesi

Yayınlanma: 23.04.2023 - 18:12

Güncelleme: 23.04.2023 - 18:12

Bu dönem en çok aradığınız şey sakinlik, büyükşehirlerin keşmekeşinden kurtulmaksa tam size göre bir yer var. İstanbul’a 1.5 saat mesafede hem de vizesiz gideceğiniz Balkanlar’ın en genç ülkesi Karadağ namı değer Montenegro.

Tüm ülkenin yüzölçümü, Denizli kadar. Ülkeyi keşfetmek için öyle uzun uzadıya günlere gereksinim duymuyorsunuz. Burada hiçbir şey için koşuşturmaya gerek yok. Dingin ve sakin ruh haliyle Montenegro gezisine başlarsanız her köşede ayrı bir tarihi zenginlik ve görsel şölen sizi bekliyor. Tivat Havalimanına vardığımızda otele saatlerce yol gideceğimizi düşündük oysa havalimanından Porto Montenegro’da yer alan Regent Oteli'ne varmamız sadece 10 dakikamızı aldı.

TARİHE YOLCULUK

Kotor, Tivat ve Herceg Novi’de bulunan turizm ofislerinin ev sahipliğinde gittiğimiz Boka Bay Körfezi insanı kendine hayran bırakıyor. Türkçe bilen lisanslı iki rehberden biri olan Deniz Gönenç ile gezdik kara dağların ülkesini. Durmitor Ulusal Parkı da dahil olmak üzere birçok UNESCO Dünya Mirası alanına ev sahipliği yapan ülke, yılda 2 milyon turisti ağırlıyor. Karadağ Avro’nun kullanıldığı en ucuz ülkelerden biri. Gerek otel gerek yeme içme fiyatları yüksek döviz kuruna karşın Türkiye’den daha hesaplı.

Karadağ'ın tarihi bölgesi Kotor Körfezi, dünyanın en güzel 25 koyundan biri. Dar sokaklarında tarihe bir yolculuk yapabilirsiniz. Kanli Kula, Forte Mare Kaleleri, Belavista Meydanı görmeden dönülmemesi gereken yerler. Perast kasabasından tekne ile Our Lady of the Rocks Adası'nı ziyaret edin. Karadağ'daki 23 kentten 12'si Osmanlı İmparatorluğu tarafından kurulmuş. Karadağlılar günlük konuşmada 200’e yakın Türkçe kelime kullanıyor.

TURİST İÇİN YENİ YATIRIM

Ülkenin ana geçim kaynağı turizm olduğu için bu alana ciddi yatırımlar yapıyor. Hotel One&Only Portonovi, Lazure Hotel, Regent, Dukley Hotel, Blue Kotor Bay’i (Hyatt Regency) tercih edebilir. Montenegro Port’un inşası sürüyor, bittiğinde Avrupa'daki en derin yat alanı olacak. 450 tekne bağlama kapasitesi var. Yapımı süren Porto Novi’nin ise 230 tekne bağlanma alanı var. İçinde konutların da olduğu bölge Türkiye’den de yatırımcı bekliyor.

Montenegro, 2022’de turizmden yaklaşık 1 milyar Avro gelir elde etti. Türk turistler yılda 40 bine ulaşan ziyaretçi sayısıyla Karadağ’ı en çok ziyaret eden ülkeler arasında ilk 10’a giriyor. Ülkenin ulusal havayolu şirketi Air Montenegro iki ülke arasındaki uçuşlara gösterilen yoğun ilgi sonucunda uçuşlarını haftada 7 güne çıkardı. Türk Hava Yolları’nın da ülkeye uçuşu bulunuyor.

GÜNE RAKİJA İLE BAŞLAYIN

Karadağ mutfağında İtalyan, Macar, Türk ve Bizans mutfağından esintileri görebilirsiniz. Güne ulusal içkileri rakija ile başlıyorlar. Dağ köylerinde her evde şarap yapılıyor. Ülkede yabani nar üretimi çok fazla. Yolunuz Montenegro’ya düştüğünde dağ köylerinden birine misafir olun, eski evleri ve geleneksel karşılama sıcaklığını yaşayın. Castel Savina'ya çıkın Boka Körfezi'nin muhteşem manzarasının tadını çıkararak şarap bağlarını gezin.