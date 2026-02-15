KÜLTÜR ROTASI- 15 Şubat 2026 

Camerata Zurich & Gilles Apap

Klasik müziğin sınırlarını cesurca aşan keman virtüözü Gilles Apap, İsviçre’nin 70 yıllık köklü topluluğu Camerata Zurich ile 2 Nisan’da İş Sanat sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor. Repertuvarında Antonio Vivaldi’nin Dört Keman Konçertosu ve Giuseppe Tartini’nin “Şeytan Trili”, Béla Bartók'un Romen Halk Dansları yer aldığı konserde İsviçreli besteciler Eric Wüest ve Daniel Schnyder’in iki eseri topluluk tarafından Türkiye'de ilk kez seslendirilecek.

‘Hayaller ve Yerler’ İstanbul Modern’de

İstanbul Moderni ‘Panorama: Hayaller ve Yerler’ sergisine ev sahipliği yapıyor. 19 Şubat’ta ziyarete açılacak sergi 18 sanatçının son on yılda ürettiği yapıtlara odaklanıyor. Sergi, dünyadaki baskı ve çalkantılara, sanat üretimleriyle kurdukları düşsel manzaralar, alternatif görsel coğrafyalar ve hayaller aracılığıyla yanıt veriyor.





‘Birbirimizi Hiç Göremeyecekmişiz’

Tom Lycos ve Stefo Nantsou’nun kaleme aldığı “Birbirimizi Hiç Göremeyecekmişiz”, çocuklukla yetişkinlik arasındaki o kırılma anını sert, dürüst ve çarpıcı bir sahne diliyle izleyiciyle buluşturuyor. bir olayın ardından “büyümek zorunda kalma” hâlini merkeze alan oyun 9 Mart’ta Paribu Art’ta.





10 usta 10 albüm

Geçen yıl kaydedilen 10 Usta 10 Albüm projesi, canlı performanslarla sahneye taşınıyor. Neşet Ruacan ve Randy Esen, 27 Şubat’ta Bablon sahnesinde.





Gilgameş AKM’de

İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından, geçtiğimiz Uluslararası Opera ve Bale Festivali’nde dünya prömiyeri yapılan Gilgameş Operası, 18 Şubat’ta AKM Türk Telekom Opera Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşacak. “Gilgameş Operası”nda, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı İbrahim Yazıcı yönetecek.