Kültür Rotası

20 Kasım 2022 Pazar, 12:21

ÜNLÜ TENOR İSTANBUL’DA

Klasik sanatı herkes için anlaşılır hale getirme hayaliyle pop ve rock müzik sevgisini operayla birleştiren dünyaca ünlü tenor Alessandro Safina, İstanbullu izleyicisiyle buluşuyor. Bugüne dek La Boheme, Yevgeni Onegin, The Barber of Seville, The Elixir of Love, Rusalka gibi ünlü operalarda başrolde yer alan Safina, "opera rock" olarak adlandırdığı tarzıyla 25 Kasım’da Zorlu PSM’de.

ŞEHİR TİYATROLARI’NDAN “TARTUFFE”

Türk tiyatrosunda en fazla tercüme edilen yazar olan Moliere’in doğumunun 400. yılı, Şehir Tiyatroları’nda sahnelenecek Orhan Veli’nin çevirdiği Le Tartuffe oyunuyla kutlanıyor. Müziğini Emrah Can Yaylı’nın, koreografisini Özge Midilli ve Senem Oluz’un yaptığı oyunda Bennu Yıldırımlar, Emre Şen, Gürkan Başbuğ, Mehmet Soner Dinç, Murat Garipağaoğlu, Naci Taşdöğen gibi isimler rol alıyor. Oyun, 23-26 Kasım 2022 arasında Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde.

ŞAHLARI DA VURURLAR

Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Türk tiyatrosunun büyük ustası Ferhan Şensoy’un 1980 yılında yazıp sahneye koyduğu müzikli güldürü Şahları da Vururlar oyunu geçtiğimiz hafta prömiyerini yaptı. Oyun, Ortaoyuncular’ın ev sahibi olduğu SES Tiyatrosu’nda 24-25 Kasım tarihlerinde izleyicisiyle buluşacak. Biletler Mobilet ve Ses Tiyatrosu gişelerinden alınabilir.

BEN TÜRKAN SAYLAN

Ülkemizin yetiştirdiği simge isimlerden Türkan Saylan, Cumhuriyetimizin 100.yılına yaklaşırken özel bir oyunla selamlanıyor. Fedakârlığın, aydınlığın, çağdaşlığın, Cumhuriyet ilkelerine bağlılığın en önemli isimlerinden biri olan Saylan’ın hayatının ele alındığı ve Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği “Ben Türkan Saylan”, Şenay Gürler’in incelikli yorumuyla 24 Kasım’da Watergarden Duru Tiyatro’da izleyiciyle buluşacak.

TABLO HALILAR SERGİSİ

Tablo halıları ile tanınan ve son sergisini geçtiğimiz ay Craft’ta yapan tekstil tasarımcısı Eyüp Büyükbostancı’nın “Tablo Halılar Sergisi” 24-27 Kasım tarihleri arasında İstanbul, Yenikapı’da SİNDEF’in düzenlediği etkinlikte ziyaretçileriyle buluşacak.