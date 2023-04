Kültür rotası

Yayınlanma: 30.04.2023 - 18:20

Güncelleme: 30.04.2023 - 18:20

İNGİLİZ CAZININ YILDIZI CSO'DA

CSO Ada Ankara Caz Serisi kapsamında kuşağının önde gelen caz müzisyenleri arasında gösterilen şarkıcı, piyanist, söz yazarı ve besteci Anthony Strong’u ağırlıyor. Cheek to Cheek, Tea for Two gibi caz standartlarına getirdiği dinamik yorumla listelerin zirvesinde yer alan Anthony Strong’un caz, blues, soul ve pop müzik türlerine uzanan konseri bugün Ankaralı müzikseverler ile buluşacak.

NOTRE DAME DE PARİS

Victor Hugo’nun ölümsüz aşk hikayesi Notre Dame'ın Kamburundan uyarlanan “Notre Dame de Paris” müzikali 5 – 21 Mayıs tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak. İlk kez 1998’de Paris’te sahnelenen modern yapımın müzikleri Riccardo Cocciante tarafından bestelenirken, sözleri Luc Plamondon tarafından yazıldı. Müzikal orijinal dili Fransızca’da sahnelenmek üzere Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesi’nde.

EROL EVGİN ANTALYA'DA

Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bestelediği “100 Yılda Yüz Akıyla” adlı marşını ve sevilen şarkılarını 4 Mayıs akşamı Antalya Açıkhava Sahnesi’nde seslendirecek. İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir’de sürecek turne kapsamında gerçekleşecek konserden elde edilecek gelirin depremden etkilenen 11 şehirdeki öğrencilere dernekler aracılığıyla bağışlanacağı duyuruldu.