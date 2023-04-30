Kültür Rotası
Grammy ödüllü orkestra şefi Tõnu Kaljuste yönetimindeki Tallinn Oda Orkestrası, 21. yüzyılın yaşayan en önemli bestecilerinden Arvo Pärt’ın eserlerini İstanbullu müzikseverler için seslendirecek. “Für Alina”, “Spiegel im Spiegel”, “Tabula Rasa” gibi bestecinin ünlü eserlerinin de müzikseverlerle buluşturulacağı konser, 2 Mayıs Salı akşamı İş Kuleleri Salonu’nda.
İNGİLİZ CAZININ YILDIZI CSO'DA
CSO Ada Ankara Caz Serisi kapsamında kuşağının önde gelen caz müzisyenleri arasında gösterilen şarkıcı, piyanist, söz yazarı ve besteci Anthony Strong’u ağırlıyor. Cheek to Cheek, Tea for Two gibi caz standartlarına getirdiği dinamik yorumla listelerin zirvesinde yer alan Anthony Strong’un caz, blues, soul ve pop müzik türlerine uzanan konseri bugün Ankaralı müzikseverler ile buluşacak.
NOTRE DAME DE PARİS
Victor Hugo’nun ölümsüz aşk hikayesi Notre Dame'ın Kamburundan uyarlanan “Notre Dame de Paris” müzikali 5 – 21 Mayıs tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak. İlk kez 1998’de Paris’te sahnelenen modern yapımın müzikleri Riccardo Cocciante tarafından bestelenirken, sözleri Luc Plamondon tarafından yazıldı. Müzikal orijinal dili Fransızca’da sahnelenmek üzere Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesi’nde.
EROL EVGİN ANTALYA'DA
Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bestelediği “100 Yılda Yüz Akıyla” adlı marşını ve sevilen şarkılarını 4 Mayıs akşamı Antalya Açıkhava Sahnesi’nde seslendirecek. İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir’de sürecek turne kapsamında gerçekleşecek konserden elde edilecek gelirin depremden etkilenen 11 şehirdeki öğrencilere dernekler aracılığıyla bağışlanacağı duyuruldu.
İlgili Haberler
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Yavaş'tan Bayraktar ailesini köşeye sıkıştıran soru
- Canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda bitebilir
- Kılıçdaroğlu'ndan milyonlara müjde
- Eski MHP il yöneticisi Ferhat Özcan öldürüldü
- MİT'ten Suriye'de operasyon
- Kayserispor Onur Bulut konusunu Tahkim'e taşıyor
- Bakan Bilgin'den asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
- Millet İttifakı'ndan İzmir'de büyük miting
- 'Belgesel' görünümlü propaganda
- 'Soylu'dan Erdoğan’a mesaj var'