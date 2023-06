Kültür rotası

Yayınlanma: 18.06.2023 - 13:00

Güncelleme: 18.06.2023 - 13:00

PİNK MARTİNİ'DEN YAZ ESİNTİSİ

“Sympathique”, “Hang on Little Tomato”, “Hey Eugene!”, “Splendor in the Grass”, “Joy to the World”, “1969” gibi albümleriyle bugüne dek birçok kez altın ve platin plak kazanan, ülkemizde de bir hayran kitlesine sahip olan Pink Martini Avrupa turnesi kapsamında 30 Haziran’da Turkcell Vadi İstanbul’da Türk hayranları ile buluşacak.

LİSZT VE HEGYEİ ANILIYOR

Macar Kültür Merkezi, dünyaca ünlü Macar besteci Franz Liszt ve Osmanlı saray müzisyeni Géza Hegyei’ni konferanslar, konserler, kitap tanıtımı ve sergiden oluşan bir dizi etkinlikle anıyor. Restorasyonu yeni tamamlanan Orient-Institut’ün Galata’daki “Kulüp Teutonia” binasında düzenlenen etkinlikler 28 Haziran’a kadar ziyaretçilerle buluşacak.

"FLEABAG" BAŞKA SİNEMA'DA

BBC’nin en çok izlenen dizilerinden Fleabag’e ilham veren Phoebe Waller-Bridge’in yazıp canlandırdığı ödüllü oyun Fleabag, National Theatre Live ile beyaz perdeye taşındı. Waller-Bridge’in tek kişilik oyunu 22-25 Haziran tarihlerinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’daki gösterimleriyle Başka Sinema’da izleyiciyle buluşuyor.

TATİLDE ÜCRETSİZ ATÖLYELER

İş Sanat, yaz tatiline giren öğrencileri İstanbul Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus’ta bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde farklı yaş grubundaki öğrencileri, birbirinden renkli, geliştirici ve yaratıcı atölyeler ile ağırlıyor. 23 Haziran’a kadar sürecek ve tamamı ücretsiz olan atölyelerin içerikleri, yaş grupları, kontenjan sayısı ile ilgili detaylı bilgiye İş Sanat’ın internet sitesinden ulaşılabilir.