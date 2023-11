Ruhun atlası biçimleniyor

Yayınlanma: 19.11.2023 - 15:25

Güncelleme: 19.11.2023 - 15:25

“Seni Görmem İmkansız”dan sonra ilk kişisel albümü “Gölgelerinde” ile oldukça başarılı bir albüm ortaya çıkaran Tuğçe Şenoğul, yeni albümü “Atlas (Ruhun Haritası)”nın habercisi niteliğindeki "Atlas Yerdeniz" uzunçalarıyla yine derin sularda gezen şarkılara imza atıyor.

- Atlas Yerdeniz atmosferik seslerin bolca olduğu, dinleyicisinden yoğun dikkat talep eden ve bütünlüğü oldukça yüksek bir uzunçalar. İşe koyulurken aklınızda nasıl bir fikir vardı? Bu fikir nasıl gelişti, değişti, olgunlaştı?

Atlas-Yerdeniz, yeni albümüm Atlas’tan paylaştığım ilk uzunçalar. Bu süreçte hemen hemen belli olan ilk şey albümün adıydı. Şarkılar, ve Atlas’ın hikâyesi da dahil her şey yolda belli oldu. Elbette aklımda bir takım fikirler vardı ama şarkı sıralaması, aralarındaki akış ve hissel bütünlük yolda gelişti. Benim için çok ilginç bir deneyim oldu. Hemen her şarkıyı farklı prodüktörle yapmak bütünlük konusunda ister istemez bir soru işareti yaratabiliyor. Bende çok hızlı gelen bir güven duygusu oldu. “Her şey yolunda” diyen bir his gibi. O hisse bu kadar güvendiğime şaşkınım. Fakat biraz da bu vesile ile Atlas-Yerdeniz tamamlandı diye düşünüyorum.

- Uzunçalar, Atlas (Ruhun Haritası) albümünün bir parçası sanırım. Bütün olarak nasıl bir anlatı bekliyor dinleyiciyi?

Evet şimdi sırada Atlas - Gökdeniz var. Sonrasında birleşip Atlas (Ruhun Haritası) olacaklar. Hikâye anlatımını ön planda tutmayı seviyorum. Atlas kişisel hayatımda zorlandığım zamanların üzerine, oradan çıkış hissiyle yazdığım şarkılardan oluşuyor. Hangi dilde konuşuyor, dünyanın neresinde yaşıyor olursak olalım bizi bir yapan ortak hislerden oluşan yaklaştıkça, baktıkça, cesaretle yürüdükçe açılan, alternatif bir harita. Bildiğimiz sınırılar yok bu haritada. Sadece bilmeden birbirimize sarıldığımız yerler, konular. Bu albümün ihtiyacı olan herkese bu hissi ulaştırmasını diliyorum.

KİŞİSEL DENEYİMLER

- Tüm şarkı sözleri sanırım demlenmiş birtakım kişisel deneyimlerin yansıması. Bu açıdan kendinizle hesaplaştığınız zorlu bir üretim süreci oldu mu?

Bahsettiğim gibi kişisel hayatımda zorlandığım bir dönemde başladı bu süreç. Zamanla, yalnız olmadığımı hayatta böyle dönemler olabileceğini, benim gibi hisseden insanların olduğunu gördükçe, kendime destek olup adım adım ilerledikçe hayatımı güzelleştirdi, parlattı ve benim için en değerli zamanlarıma dönüştü. Şarkılar da bu sürecin sonrasında oluşmaya başladı.

- Kadın müzisyenlerle çok başarılı işbirlikleriniz de var?

Hayranı olduğum, çok ilham verici kadın sanatçılarla çalışma fırsatım oldu bu albümde. Tsar B, Lella Fadda, Seda Erciyes, Selin Baycan, Kardelen... Dünya’nın farklı yerlerinde yaşayan bambaşka hikayeleri olan bu yetenekli sanatçılarla ortak bi hikaye anlatmak müthiş bir keyif. Albüm de tam olarak bunu anlatıyor zaten.

- İlk solo albümünüz "Gölgelerine" çok özel bir işti. Oradan, "Atlas"a nasıl bir ruhani bağlantı kurdunuz?

Gölgelerine, ilişkilerin, iletişimlerin, kişilerin gölgede kalan, görünmeyen yanlarını, gölge özelliklerini anlatan bir albümdü. Atlas-Yerdeniz ise bu keşif sonrası bizi kendimize götüren bir albüm. Kendini seçmenin gücünü bilen, daha özgüvenli biri var bu albümde. Devamlılık odaklandığım bir konu olmadı ama kendi yaşam sürecimle ilgili de olduğu için o devamlılık kendiliğinden geliyor gibi hissediyorum.

SINIRSIZ BİR DİNLEME ZEVKİ

- Sanatsal birikiminizi teşvik eden daimi ve güncel, isimler, yapımlar, şarkılar, türküler nelerdir?

Çok değişken bir müzik zevkim var. Neredeyse hiç sınırım yok. Her şeyi dinliyorum. Güncel müziği de takip ediyorum. Dj’lik de yaptığım için aktif bir keşif mesaim var. Elbette çocukluğumdan beri dinlendiğim, müzik zevkimi oluşturan, albümlerde mutlaka izi de olan Morphine, Massive Attack, Cocteu Twins, Jeff Buckley, Erkin Koray, Ferdi Özbeğen, Edith Piaf, Radiohead, Nirvana, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Neşet Ertaş gibi çok isim de var. Birbirinden çok farklı müzik türleri dinleme birikiminin, şarkının hikâyesine göre onu destekleyecek anlatıya dönüştüğünü de düşünüyorum.