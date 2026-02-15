Sebastian Herkner İstanbul Modern’de

Özlem Yalım

Çağdaş sanat müzesi olmanın yanında tasarım alanına da ilgili olan İstanbul Modern uzun soluklu bir program ile tasarımı ana hatlarından biri haline getiriyor.

Tasarım Diyalogları programının basın toplantısı geçtiğimiz haftalarda yapıldı. Program, insan ile çevresi arasındaki ilişkiyi odağına alarak sürdürülebilirlik, teknoloji, kültür ve üretim süreçlerini tasarım perspektifiyle yeniden yorumlamayı hedefliyor.

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı ve programa katkı veren Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu’nun katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, İM Eğitim Direktörü Neslihan Varol ve İM Mağaza Kreatif Direktörü Doğanberk Demir de yer aldı. Toplantıda Tasarım Diyalogları’nın bir yıla yayılan MasterClass seminerleri ve atölye programları anlatıldı.

Eczacıbaşı, İstanbul Modern’in 2004 ’ten bu yana yaşama geçirdiği tasarım odaklı projelerden esin aldıklarını vurguladı. Kurulduğu günden bu yana tasarımcılara kapısı her zaman açık olan müze, daha önce kaybolmakta olan zanaatları sanatçılar ve tasarımcılarla buluşturan “Zanaattan Tasarıma” programı, Londra Tasarım Müzesi iş birliğiyle düzenlenen 'Tasarım Kentleri' sergisi ve uluslararası sanatçıların İstanbul’daki ustalarla üretim yaptığı “Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar” projesiyle tasarım kültürünü desteklemişti. “Musibet” isimli sergisi ile Emre Arolat küratörlüğünde yapılan ilk İstanbul Tasarım Bienali’nin iki ayağından biri, Venedik Mimarlık Bienali’nde sergilenen Darzana isimli projenin İstanbul sunumu, Türkiye’nin ilk aydınlatma sergisi ve MoMA PS1, MAXXI ile CONSTRUCTO’da düzenlenen International Young Architects Program (YAP) isimli mimarlık programının devamı niteliğindeki sergi de yine İstanbul Modern’de can bulmuştu.

Program boyunca farklı temalar altında farklı profesyoneller ilgililerle buluşacak. Bu temalar: Tasarım ve İnsan, Sanat Olarak Mimari, Dijital Yaklaşımlar, Nesnelerin Doğası, Sürdürülebilir Tasarım, Tasarım Şimdi, Tasarımın İfadesi, Mirasın İnşası, Gelecek Zanaat ve İyi Tasarım şeklinde belirlenmiş.

İLK DERS HERKNER’DEN

İlk MasterClass, 17 Şubat’ta, zanaat ve teknolojiyi doğal malzemelerle birleştiren bol ödüllüt asarımcı Sebastian Herkner’in katılımıyla yapılacak. “İnsan ve Tasarım” temalı etkinlikte Herkner, güncel projelerini paylaşacak.

İlk WorkShop ise 25–26 Şubat’ta, tasarımcı Şule Koç yönetiminde düzenlenecek. Program boyunca Nevzat Sayın, Ebru Kurbak, Justin McGuirk, Jane Withers, Gaye Çevikel gibi isimler MasterClass’larda; Mesut Öztürk, Hakan Sorar, Ahmet Rüstem Ekici, Yeşim Eröktem, Pınar Akkurt, SO? Mimarlık ve Fikriyat, Uniqka ve Mevce Çıracı gibi tasarımcılar WorkShop’larda yer alacak.

Blomus için tasarladığı Iris XL isimli masa lambası ile geçen yıl Alman Tasarım Ödülü’nü kazanan Herkner, mobilya ve aydınlatma endüstrisinin bol ödüllü ve deneyimli isimlerinden. Alman tasarımcı 2006’da kurduğu stüdyosunda gerçekleştirdiği ürün ve mekân tasarımı projelerinde yalın çizgisini sunuyor. Kendi pratiğini şöyle yorumlamış: “İşimde işlevi, malzemeyi ve ayrıntıyı öne çıkaran bir duyarlılık ve kimlik var. Toplumun ve kültürün farklı bağlamlarından özellikler alıyor, onları yeni nesnelere taşıyor ve yeniden yorumluyorum. Bu yaklaşım, en gündelik objelere bile bir saygı ve kişilik kazandırıyor. Böylece ilk bakışta birbirine zıt görünen unsurlar, değer görme imkânı buluyor.”

MasterClass seminerlerinin, tasarım profesyonellerinin yanı sıra tasarımla ilgilenen herkese ücretsiz olarak açık olacak düzenleneceği belirtildi. WorkShop’lar, özellikle üniversitelerin tasarım bölümlerinde lisans veya yüksek lisans eğitimi alan veya 2020–2026 yılları arasında mezun olmuş genç profesyonellere açık. Her bir WorkShop’a başvuran ilk 20 kişi kabul edilecek, toplam 200 kişinin programda yer alması hedefleniyor. Gençler için kaçırılmayacak bu buluşmalar bana göre tasarım profesyonelleri için de tam bir nefes!