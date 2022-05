The Keep, bir kadın üretim-yaratım işbirliği: Güncel hikâyeleri dokuyorlar

15 Mayıs 2022 Pazar, 13:00

- Berlin’de ve İstanbul’da süren iki farklı hayat nasıl oldu da aynı yolda kesişti ve The Keep’i kurmaya karar verdiniz?

Senem Akçay: Yollarımız İstanbul’da kesişti. Benim neredeyse çocukluğumdan bu yana, ticaretle ilgili hayallerim vardı. Bilge'den böyle bir teklif gelince çok da düşünmeden “evet” dedim.

Bilge Kalfa: Ben, Berlin’e taşınmadan önce Senem’le aynı ofisi paylaşıyorduk. Ailem üç kuşaktır bu işle meşgul. Ben de hep daha güncel hikâyeler nasıl kilimlere işlenebilir diye düşünüyordum. Bir gün Senem’i aradım “bir fikrim var” dedim. O günden beri de birlikte büyümeye devam ediyoruz.

-Tasarımcılarınızın tasarladığı halı ve kilimlerin her birinde farklı motif ve semboller var. Bu semboller ve motifler nasıl bir yaklaşımı temsil ediyor? Tamamen tasarımcılarınızın insiyatifine mi bırakıyorsunuz, yoksa sizin de yönlendirmeleriniz oluyor mu?

Bilge Kalfa: Başta bir konsept metni hazırlıyoruz, o metnin hikâyesine göre üretilmiş tasarımlar bekliyoruz. Seçim işini de biraz takipçilerden destek alarak yapmaya başladık. Ancak tasarımlara müdahalemiz olmuyor.

Senem Akçay: Her koleksiyonun farklı bir teması var. “Gündüz Düşleri”, “Kavuşma”, “Nakarat” gibi... Daha sonra bu başlıkla ilgili bir metin oluşturup tasarımcılarla paylaşıyoruz. Onlar da bu temayı yorumlayıp, desenlerini tasarlıyorlar. Bazen, dokuma teknikleri ya da renge dair fikir alışverişinde bulunuyoruz, ama pek işlerine müdahale etmiyoruz.

- Nurgül Yeşilçay ve Gaye Su Akyol gibi ünlü isimler de markanız için tasarımlar yapıyor. Tasarımcılarınızı seçerken özel bir kriteriniz var mı?

Bilge Kalfa: En önemli kriterimiz kadın olmaları ve tasarımla, resimle illustrasyonla ilişkilerinin bulunması. Gaye de Nurgül de yıllardır resim yapan, hatta sergiler açan iki sanatçı.

Senem Akçay: İşlerini kendimize yakın hissettiğimiz tasarımcılar ile bağlantı kuruyoruz. The Keep, bir kadın üretim-yaratım işbirliği olarak başladı. Gaye Su Akyol’la bir dostumuz vasıtasıyla bir araya geldik. Nurgül Yeşilçay'ın da yaptığı resimleri beğeniyorduk, kilim deseni çizme teklifimize olumlu yaklaştı.

KİLİMLER KADINLARA EMANET

- Halı ve kilim geleneksel ürünler, ama siz bu konsepti alternatif tasarımlarla bir araya getirdiniz. Bilge Hanım, ailenizin uzun yıllardır dokumacılık ile uğraştığını biliyoruz. The Keep, biraz da baba mesleğini devam ettirmek mi?

Bilge Kalfa: Elbette, aynı zamanda The Keep ile üç şeyi amaçlıyoruz. İlki, Uşak yıllardır kilim üretiminin dünya çapında bir merkezi haline geldi. Biz de, markamızla bunu devam ettirebilmek istiyoruz. Diğeri ise hem el dokuması hem de geri dönüşümlü pamuktan tezgâh dokumaları üretiyoruz ve bölgedeki üretime de katkımız olsun istiyoruz. Bir tasarımcı olarak beni en çok heyecanlandıran konu ise dünyanın her yerinden kadın tasarımcılarla dokumaları bir araya getirmek...