100. Yıl Anıtı Cumhuriyete yakışan törenle açıldı

Yayınlanma: 29.10.2023 - 13:42

Güncelleme: 29.10.2023 - 13:42

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100.yılını Muğla’da farklı etkinliklerle kutlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet’in karşılaştığı tüm engelleri aşarak sonsuza kadar yaşayacağını anlatan 100.Yıl Anıtı’nın açılışını büyük bir katılımla gerçekleştirdi. Menteşe ilçesi Tayyare Meydanı’nda açılışı yapılan 100.Yıl Anıtı açılışına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ev sahipliğinde CHP Muğla milletvekili Cumhur Uzun, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anıt açılışında vatandaşlara Atatürk’ün ölümsüz eseri Nutuk ve Türk bayrağı dağıtıldı.

100.Yıl Anıtı açılışında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün, Cumhuriyetin 100.yılının kendisinin görev dönemine denk gelmesinin ve bu eseri Muğla’ya kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi ve bundan sonra da Cumhuriyet ile yürümeye, Cumhuriyet’i demokrasi ile taçlandırmak için mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

Başkan Gürün“, 100.Yıl Anıtı tüm Muğla’mıza ve ülkemize ait. Bunu gerçekleştirebildiğimiz için çok mutluyum. Ata’mızın “Yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz” dediği günde buradayız. 100 yıllık yolculuk o gün verilmiş bir karar değildi. Büyük bir projenin ve mücadelenin sonucunda Cumhuriyet fikri doğdu. 100 yıllık onurumuz ve geleceğe yönelik umudumuz olan Cumhuriyet sadece yönetim biçimi değil yaşam şeklidir. Cumhuriyet Türk halkı için sıradan bir kavram değildir. Bağımsızlık ve özgürlüğü için mücadele eden bir milletin canı ve kanı pahasına ulaştığı en değerli kazanımdır. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet bize kendimize inanmayı, güvenmeyi eşit adil ve insanca yaşamımıza olanak sağladı. Eğitimden bilime tarımdan teknolojiye birçok kazanım elde ettik. Ancak 100 yıllık cumhuriyetimizin kazanımlarını ne kadar özümsedik ve ne kadar çaba sarf ettik. Bunun muhasebesini yapmamız lazım. Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak zorundayız. O zaman Atamızın emanetinin tacını takmış oluruz. Yolumuz karanlık sokaklara çıktığında Atamızın fikirlerine sarılmalıyız.

KAİDEDE İSMİ OLANLAR

100.YılAnıtı heykeltraş Prof. Dr. Rahmi Aksungur tarafından tasarlandı. Heykelde iki tarafa bakan Atatürk Portresi bir tarafta “Çanakkale Geçilmez”, diğer tarafta da “Geldikleri Gibi Giderler” sözlerine atıfta bulunuluyor. Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet döneminde ülkemize değer katan, iz bırakan, Cumhuriyet gazetesi ve Anadolu Ajansı’nı kuran Muğlalı gazeteci Yunus Nadi, ülkemize çayı getiren Ziraat Mühendisi Zihni Derin, Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, Şair Neyzen Tevfik gibi daha birçok ismin kaidede ismi ölümsüzleştirildi.İZMİR / Cumhuriyet