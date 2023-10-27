İnadına sokaklardayız

Yayınlanma: 27.10.2023 - 09:04

Güncelleme: 27.10.2023 - 11:33

Cumhuriyetin 100. yılını hak ettiği coşkuyla kutlamayısürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim günü için de taşıdığı tarihi öneme yakışır bir program hazırladı. Bu özel günde İzmirlileri kutlamalara davet eden başkan Tunç Soyer, “Cumhuriyetimizi 100 yıl önce kuran, 100 yıldır ona sahip çıkan halkımızla beraber çocukluğumuzdan beri ezbere bildiğimiz Cumhuriyet marşlarını söylemek üzere Cumhuriyet Meydanı’nda olacağız. Elimizde bayraklarla tüm dünyaya sesleneceğiz” dedi. İzmirlileri kutlamalara davet eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Elimizde bayraklarla, fener alayıyla Cumhuriyet Meydanı’na yürüyeceğiz. Türkiye'nin gördüğü en büyük Cumhuriyet Halk Korosu ile gelin hep birlikte 100. yılımızı marşlarla ölümsüzleştirelim” dedi. 29 Ekim akşamısaatler 19.00’u gösterdiğinde Basmane Kapısı’ndan Konak Atatürk Meydanı’na, oradan da Cumhuriyet Meydanı’na Türk bayrağıyla yürüyüş ve fener alayı yapılacak. Saat 20.23’te Cumhuriyet Meydanı’nda zeybek gösterisiyle Cumhuriyet coşkusu yankılanacak. Gösterilere İZDENİZ’e bağlı gemiler denizden lazer gösterileriyle eşlik edecek. Gemiler gösterilerine daha sonra Karşıyaka, Bostanlı ve Göztepe sahilinde devam edecek. Ardından Cumhuriyeti 100 yıl önce kuran, 100 yıldır ona sahip çıkan halk ile birlikte 7'den 70’e Cumhuriyet Halk Korosu Cumhuriyet marşlarını hep bir ağızdan söyleyecek.

5 KASIM’A KADAR SÜRECEK

Tire Yeni Mahallesi’nde Atatürk Heykeli bugün açılacak. Saat 11.00’de ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyetin 100. yılına armağan olarak Bayındır Süt Fabrikası’nın açılıştörenine ev sahipliği yapacak. Açılışta Sümer Ezgü halk konseri de düzenlenecek. Çocuklarla körfez turu, Üçkuyular Vapur İskelesi’nden saat 10.00’da başlayacak. 14.00’te Buca Atlı Spor Kulübü’nde, 15.00’te Buca Şirinyer Parkı’nda bando Cumhuriyet konseri var. AASSM Küçük Salon’da 18.00’de ise Cumhuriyet söyleşileri (Hukuk Politikaları) yapılacak. Yeşilyurt Mustafa Necati Kültür Merkezi’nde “Sanatla Yeniden Yeni Yüzyıla” sergisinin açılışı olacak. Saat 19.00’da Urla Meydanı’nda Mehtap Meral konseri,saat 20.00’de ise Kültürpark İsmet İnönü Sahnesi’nde İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Benim Naçiz Vücudum adlı oyunu İzmirliler ile buluşacak. Korhan Abay’la 100. Yıl Kupası Bilgi Yarışması, 17.30-19.00 saatleri arasında Karantina Meydanı’nda düzenleniyor. 20.00’de ise Odak Band konseri başlayacak. 21.30’da Karantina Meydanı Ayhan Sicimoğlu söyleşisi ve konserine ev sahipliği yapacak. 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Sportif Turnuvaları gün boyu Behçet Uz Rekreasyon Alanı’nda sürecek. 100. yılda 100 mil yat yarışı da tüm gün İzmir Körfezi’nde devam edecek.

ŞENLİKTEN KONSERE

Cumartesi günü ise 07.00-12.00 saatleri arasında Narlıdere Limanreis Mevki’nde 100. Yıl Açık Su Yüzme Cumhuriyet Kupası var. Cumhuriyet bayramışenliği 11.30-18.00 saatlerinde Fahrettin Altay Metro İstasyonu’nda yapılacak. Köy Enstitüleri Anı Evi’nin açılışı 16.30’da Konak Kestelli’de yapılacak. 18.30’da Fahrettin Altay’da Bando Cumhuriyet Konseri, 19.30’da Tarihi Havagazı Fabrikası’nda Zafer Yolu Yürüyüşü Belgesel Buluşması, 19.30’da Karantina Meydanı’nda Stalk Band konseri, 20.00’de Kültürpark İsmet İnönü Sahnesi’nde Benim Naçiz Vücudum oyunu, 21.30’da Karantina Meydanı’nda Serkan Yıldız konseri ve gün boyu 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Sportif Turnuvaları olacak.

BORNOVA

Geçen yıl 30 Ağustos Zaferi’nin 100. yılını 1922 kişinin oynadığı zeybek gösterisi ile kutlayan Bornova Belediyesi, aynı coşkuyu Cumhuriyetin ilanının 100. yılında da yaşatacak. 1923 gönüllünün yer alacağı Cumhuriyet Zeybeği gösterisine kadın, erkek, çocuk, genç ve yaşlı katılacak. 28 Ekim tarihinde ise Ceza Buca’da ücretsiz konser verecek. İkilem Bornova’da konser verirken Nilüfer ise Çeşme’de sahne alacak. Dolu Kadehi Ters Tut grubu ise Karabağlar’da coşkulu bir gece yaşatacak. 29 Ekim tarihinde ise Torbalı’da Emir Can İğrek, Gaziemir’de ise Hayko Cepkin ile Cumhuriyet coşkusu yaşanacak. Güzelbahçe’de Aegean Band Grubu konser verecek. Karaburun’da sanatçı Devrim Seyrek sahne alacak.

ÖDEMİŞ

27 Ekim Cuma günü Cumhuriyet coşkusu sabah 10.30’da Zeytinlik Sabahattin Şenocak İlkokulu ve Ortaokulu’ndaki öğrencilerin bayram kutlaması ile başlayacak. Ödemiş Belediyesi’nin Cumhuriyetin 100. yılıspor etkinlikleri, 27 Ekim Cuma günü yapılacak atletizm şenliği ile sürecek. Saat 15.00’ten itibaren Saraçoğlu Stadyumu olacak. Bugün saat 19.23’te Ödemiş’in tarihi mahallesi Birgi’de yine belediye bandosu eşliğinde marşlar ve meşalelerle fener alayı yürüyüşü düzenlenecek.

TURGUTLU

100. yıl Cumhuriyet korteji, 29 Ekim Pazar günü saat 19.30’da Koza Parkı Kavşağı’nda başlayacak. Dj Erbil Ellez birbirinden eğlenceli şarkılarla 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda sahne alacak. Kutlamaların son gününe Tuğba Yurt konseri damga vuracak.

AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Aydınfest, renkli görüntülerle başladı. İlk gün Colorfest’le başlayan festivalde 60 bine yakın Aydınlı Tekstik Park’ı renk cümbüşüne döndürdü. Binlerce Aydınlının aynı anda renkli boyalarla başlayan eğlencesi gece boyunca sürdü. Festivalin ilk gününde Colorfest sonrası sevilen sanatçılar Doğukan Çimen, Güneş ve sevilen grup Manga sahneye çıktı. Başkan Özlem Çerçioğlu, “Cumhuriyetimizi bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettarız. Şehitlerimizi saygıyla anıyor, gazilerimizi minnetle hatırlıyoruz. Yaşasın Cumhuriyet” ifadelerini kullandı. Festivalde sırasıyla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, Köfn ve Semicenk sahnede olacak. Festival heyecanının zirveye çıkacağı bugün ise Metin Erkoç, Sena Şener ve Ceza sahneye çıkacak. Atatürk Kent Meydanı’nda Buray konseri 29 Ekim akşam saat 21.00’de başlayacak.

DİDİM

Didim Belediyesi tarafından organize edilen Kurumlar Arası Futbol Turnuvası finali, Atatürk’ün sevdiğişarkılar ve vals gösterisi, Zumba etkinliği, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel 100 kişiyle zeybek gösterisi ve Veda filmi gösterimi gibispor, sanat ve kültürel faaliyetlerin yer aldığı etkinlik programının son günü olan 29 Ekim Pazar gününde Fener Alayı ve Moğollar konseri düzenlenecek.

GERMENCİK

Bugün ortaklar mahallesi’nde kültür, sanat ve spor merkezi’nin açılıştöreniyle başlayacak olan kutlamalar, aynı gün saat 16.00’da germencik ilçe stadyumu’nda 100. yıl cumhuriyet koşusuyla devam edecek. Yürüyüşün ardından Cevher Doğan konseriyle kutlamalar, zirveye taşınacak. Kuşadası'nda ise 100. yıl korteji ve ışık gösterilerinin ardından Türk pop müziğinin güçlü sesi Hande Yenersahne alacak.

MUĞLA

100. yıl coşkusunu tüm yıla yaydığı etkinliklerle kutlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi bugün yazar Erol Mütercimler’i, 29 Ekim’de Gripin grubunu Muğlalı vatandaşlarla buluşturacak ve 28 Ekim’de 100. yıl anıt açılışını yapacak.

BODRUM

Bodrum Belediyesi,spor müsabakaları, turnuvalar, dans gösterileri, uçak gösterisi, tiyatro oyunları, belgesel ve film gösterimi,söyleşiler ile bir dizi konserler düzenlenecek. Ayrıca, Bodrum Deniz Müzesi’ne tüm girişler 29 Ekim 2023 tarihinde bir gün süreyle ücretsiz olacak. Kutlama programı 29 Ekim Pazar günü saat 21.00’de Belediye Meydanı’nda Ece Seçkin ve eşzamanlı olarak Turgutreis Şevket Sabancı Parkı’nda yapılacak olan Pusula konseri ile son bulacak.

FETHİYE

Türk rock müziğinin önemli gruplarından Athena, 29 Ekim gecesi, Cumhuriyetin ilanının 100. yıldönümününde Fethiye Beşkaza Meydanı’nda vatandaşla buluşacak. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yurttaşları kutlamalara davet etti.