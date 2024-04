1 Nisan rüyam

Yayınlanma: 01.04.2024 - 11:17

Güncelleme: 01.04.2024 - 11:17

Uzun süredir rüya görmüyorum ama 01 Nisan 2024 sabahı, komşu okulun ders zili ile uyandım. Gördüklerimin 1 Nisan şakası olmaması dileğimle rüyamı siz okurlara anlatacağım. 15 ve 17 Nisan 2024 günlerinde “Köy Enstitüsü” sunumu için hazırlık yapıyordum. Röportaj yaptığım 7 Kızılçullu Köy Enstitüsü mezunların anlatımını izlerken, uyuya kalmışım. Beş mezunu kaybetmiştik, ışıkları bizleri aydınlatmaya devam ediyor. Onlar rüyama girmişti, yapılan Köy Enstütüsü Evi ile mutlu olduklarını anladım. Onlarla, Kızılçullu Köy Enstitüsünüm önünde buluştuk, üzerlerinde ilk giydikleri giysiler vardı.

Sabahın 6’sıydı öğrenciler marş söyleyerek, bizleri de yanlarına alarak Emrez’deki enstitünün tarlalarına götürdüler, her yer yemyeşildi. Kız öğrenciler, toplanan tütünleri diziyorlardı, ben de ilk defa hayatımda tütün topluyordum. Tarlaların bir kısmına buğday, arpa, mısır ve de sebze dikilmişti. Bu bitkilerin tütün hariç, kendi okullarında tüketilmesi içinmiş. Tütünü de satıp, elde edilen gelirini diğer köy enstitüler ile paylaştıklarını biliyordum. Trabzon Beşikdüzü Köy Enstitüsünden gelen balığı öğleyin yiyecektik, bu gerçek bir imeceydi. Her şehirde, köy kalkınması için tarım, sanayi ve sağlık eğitimi veren okullar da kurulmuştu, Tonguç’un ve Yücel’in ileri görüşlüğünü her yerde görüyordum.

Öğle yemeği sonrasında, öğrenciler kısa bir aradan sonra derslerine gireceklerdi, bu kısa dinlenme sırasında kızlı oğlanlı öğrencilerin ellerine heybelerindeki kitaplarını aldılar ve okumaya başladılar, okunan klasikler elden ele okunmak için el değiştiriliyordu.

Müdür bey bizleri okulun konferans salonuna davet etti. Bizleri öğrencilerine tanıttı ve bana dönerek;

“Sizin okuduğunuz Şirinyer Orta Okulu, bu gün köy enstitüsü mezunlarının okuduğu yüksek okul oldu, ders sonrası da okulu ziyarete ederiz” dedi.

Müdür Bey; “Ülkede okur yazar seviyesinin Köy Enstitülü öğretmenlerin sayesinde köylerde yüzde yüze yaklaştı. Gazi Paşa’nın getirdiği devrimler sayesinde, dünyanın en kültürlü ülkeleri arasına girdik. Kadınlarımızın hakları, ilk defa ülkemizde verildi. Yazı devrimi, tüm islam ülkelerine örnek oldu, “Kuran”, artık Türkçe okunuyor, halkımız kendi dinini aracısız uyguluyor” dedi.

“Bu ay sonu itibariyle uçak ihracatı konusunda ABD’den sonra geleceğiz, şu anda ayın yörüngesinde bir roketimiz var. Ülkemiz demir yolları ile donatıldı, o özlem Atatürk’ün bize vasiyetiydi, biliyorsunuz. Beş, rahmetli Kızılçullu Köy Enstititüsü mezunları, öğrencilere benim belgeselde kaydettiklerini anlattılar.

Müdür Bey; “Dün bir seçim yapıldı, yüzlerce parti yarıştı, birbirlerine saygı ile, Cumhuriyet’in yüzüncü yılında belediyelerin tamamı Atatürkçü, şahibesiz ve ehil ellere geçti, bunu da biliyorsunuz.”

Uyanınca, kendime zor gelebildim. Ne rüyaydı, tüm yaşam dengelerim bozulmuştu. Keşke, dünkü seçimde, kültürlü bireylerin seçtiği liyakatli yöneticiler seçilseydi.

Cumhuriyet’in 100. Yılından itibaren ülkemiz rüyamdaki bu güzelliklere kavuşarak, özlemlerimizi gerçekleşseydi? Atatürk ilke ve devrimlerinin koruyucusu olacak gençlerin, yarınlarımız olduğunubiliyorum, evet, o zaman özlemlerimiz gerçekleşecektir. Hepinizin ADD’ye üye olmanızı bekliyoruz.

01 Nisan 2024

Ahmet Gürel

ADD Genel Başkan Başdanışmanı