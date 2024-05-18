19 Mayıs’ta toplu ulaşım yüzde 50 indirimli

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda yüzde 50 indirimli hizmet verecek. İZBAN ise ücretsiz olarak hizmet verecek.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 18.05.2024 - 13:48
19 Mayıs’ta toplu ulaşım yüzde 50 indirimli
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkuyla kutlanacak İzmir'de ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı’nda seferler yüzde 50 indirimli yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi -TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN’da ise seferler ise ücretsiz olacak.


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