4. İzmir Şiir Hatları Buluşması başladı

Yayınlanma: 20.09.2024 - 12:48

Güncelleme: 20.09.2024 - 12:48

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Şiir Hatları Buluşması’nın ilki Alsancak Vapur İskelesi önünde yapıldı. Şair ve yazar Namık Kuyumcu’nun koordinatörlüğünde düzenlenen buluşmaya çok sayıda sanatçı ve sanatsever katıldı. Etkinlikte şairler kendi şiirlerini yapay zekâ bestesi ve tango gösterisi eşliğinde okurken, ateş dansı ve mim gösterisi ile buluşma sonlandı.

50 sanatçının katıldığı Şiir Hatları Buluşması 20 Eylül'de Bostanlı Yasemin Kafe önünde, 21 Eylül'de Alsancak Vapur İskelesi önünde, 22 Eylül Pazar günü ise yine Bostanlı Yasemin Kafe önündeki alanda yapılacak.