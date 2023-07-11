Alaçatı Bağ Lezzetleri Festivali kapılarını açıyor

Yayınlanma: 11.07.2023 - 13:07

Güncelleme: 11.07.2023 - 13:07

Çeşme Belediyesi, 16 Temmuz Pazar günü Alaçatı Uncorked Fest’e (Bağ Lezzetleri Festivali) ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin bölgesel üzüm çeşitliliğine dikkat çeken ve bağ lezzetlerinin bir araya geleceği festivalle ilçenin Alaçatı’nın gastronomik potansiyeli tanıtılacak.

Alaçatı’nın doğası eşliğinde gerçekleşecek festivalde katılımcılar, oyuncu ve yazar Tevfik Urgancıoğlu’nun eğlenceli oyunları ve sunumu ile kendi damak tatlarını keşfedecek ve üreticilerinin sanatına, geleneklerine tanıklık etme fırsatı bulacak.

Ayrıca Türkiye’nin farklı bölgelerinden bağ lezzetleri üreticileri kendi hikayelerini ve teruarlarına has geleneklerini katılımcılarla paylaşacak.

