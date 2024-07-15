Atatürk Karşıyaka’da

Yayınlanma: 15.07.2024 - 09:00

Güncelleme: 15.07.2024 - 10:52

13 Ekim 1925 gecesi, ‘Naim Palas’taki onuruna verilen ziyafetten sonra, Cumhurbaşkanı tekneye tekrar binerek Cumhurbaşkanı, ‘Kız Öğretmen Okulu’nu ziyaret ederek, Karşıyaka’yı 5. Kez şereflendirmiştir. O gece yaşananları Cumhuriyet gazetesi şöyle yazmıştır:

“Önceki gün, hükümet konağında yapılan törende Cumhurbaşkanı Hazretleri, Beden Terbiyesi Genel Müfettişi Selim Sırrı Bey’e çok övgüde bulunmuş ve yeniden düzenlediği zeybek dansının kadınla beraber oynanan şeklini görmek istediğini söylemiştir.

27 Ocak 1923 Annesinin mezarında

Dün akşam, Gazi Hazretleri Kız Öğretmen Okulu’nun konferans salonunda Selim Sırrı Bey’in öğrencilerinden Mualla Hanım ile beraber oynadıkları bu güzel dansı seyretmiş ve çok övgüde bulunmuşlardır.”

Selim Sırrı Bey, üç kez sahneye çıkmış ve aynı oyunu sürekli alkışlarla oynamış ve sahneden ayrılmıştır. Gazi Paşa, Selim Sırrı Bey’in elini sıkarak tebrik etmiş ‘pek kıymetli bir eser sahnelediniz’ demiştir.

Karşıyaka Spor Kulübü, 1926 yılında İzmir şampiyonu olmuştu. 24 Haziran 1926 tarihinde, Cumhurbaşkanı Karşıyaka Spor Kulübü’ne ikinci kez ziyaret etmiştir. Bu ziyaret, O’nun Karşıyaka’ya 6. gelişidir. Başbakan İsmet Paşa, Dr. Tevfik Rüştü Bey ve Fahrettin Paşa ile kulübü ziyaret eden Cumhurbaşkanı, Karşıyaka Spor Kulübü’nün cepheden döndükten sonra yeniden kurmuş olduğu takımı ile İzmir Ligi’nde yabancı rakipleri ile yaptığı mücadele sonucunda hiç gol yemeden şampiyon olduğunu öğrenmiş ve bunun üzerine kulübün ambleminde ay-yıldız kullanılmasını istemiştir.

01 Mart Cumartesi günü akşamı, otomobille Karşıyaka’ya geçerek, Afet Hanım ile birlikte Halkevi’nde tümenin verdiği baloyu onurlandırmış ve saat: 02.30’da Naim Palas’a dönmüştür. Bu geliş, onun 7. kez Karşıyaka ziyaretidir.

03 Mart 1930 Pazartesi günü, Saat: 16.00’da Karşıyaka’da Soğukkuyu’da bulunan Ferik Osman Paşa Camii’nin bahçesinde yatan Zübeyde Hanım’ın mezarını ziyaret etmiştir. Bu özel gelişi, onun 8. kez Karşıyaka ziyaretidir.

02 Şubat 1931 günü öğleden sonra, Cumhurbaşkanı ve beraberindekiler ve diğer görevlilerle birlikte Karşıyaka’ya gelmişlerdir. İzmir Kız Öğretmen Okulu’nu ziyaret eden Cumhurbaşkanı, bu gelişiyle 9. kez Karşıyaka’yı ziyareti gerçekleşmiştir. O gün, Cumhurbaşkanı, İzmir Kız Öğretmen okulunun hatıra defterine şunları yazmıştır:

“Karşıyaka Kız Öğretmen Okulunu ikinci kez geliyorum. Çok memnun oldum. Bundan sonraki ziyaretlerimde, daha çok memnun olacağıma kanaat ettiğim ilerlemeler gördüm.”

22 Haziran 1934 günü saat 12.00’de, Atatürk ve Şehinşahı Rıza Pehlevi, İzmir’e gelmişlerdir. Konuk devlet başkanı Şah Rıza Pehlevi, Naim Palas’ta saat: 15.00’e kadar dinlendikten sonra, Atatürk ile birlikte Karşıyaka’daki Kız Öğretmen Okulu’nu ziyaret etmişlerdir. Bu geliş, Atatürk’ün Karşıyaka’ya 10. ve son gelişidir. Okulda geçen bir anıyı, Murteza Murtezaoğlu’ndan dinleyelim:

“…Tam yanı başımda, kapıdan bir adım gerileyerek o dünyaya bedel nezaketiyle misafirine yol gösteriyor:

‘Buyurun’

Merdivenden gülümseyerek çıkan İran Şehinşahı Rıza Pehlevi birden ciddileşerek sağ elini yukarıya kaldırdı ve:

‘Yok’ dedi, ‘Men leşkerem (ben askerim), sen (başkomutansın) Serdarsen”

Atatürk, çaresiz önden yürüdü.”

Işıklar içindedir.

08 Temmuz 2024

Ahmet Gürel