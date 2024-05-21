Başkan Çavuşoğlu’ndan annelere müjde

Yayınlanma: 21.05.2024 - 11:00

Güncelleme: 21.05.2024 - 11:00

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun önergesi ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Nisan’da gündeme alıp Mayıs’ta kabul ettiği yeni doğum yapan annelere yönelik sosyal destek ödemeleri başvuruları 22 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Sosyal yardım kriterlerini taşıyan annelere yönelik 4 bin TL’lik ikramiye için başvurular Denizli Büyükşehir Belediyesinin internet sitesi www.denizli.bel.tr de yer alan başvuru formu üzerinden yapılacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli’de yaşayan her bireyin çok değerli olduğu bilinci ve eşit yurttaşlık temelinde hemşehrilerine en iyi ve güzel hizmeti yapmak için gayret ettiklerini belirtti. Yönetim değişikliği sonrası karşılaştıkları ağır borç yüküne rağmen verdikleri sözleri birer birer yerine getireceklerine değinen Başkan Çavuşoğlu, “Yaptığımız her çalışmada, attığımız her adımda vicdanımızın sesini dinliyoruz. Her konuda halkımızın her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.

“İNSAN ODAKLI, SOSYAL BELEDİYECİLİK”

Başkan Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti; “Denizli’miz hak ettiği değerin çok uzağında olduğunu söylemiştik. Mutsuz bir kent değil, yarınlara umutla bakan, sevgi dolu huzurlu bir şehri hep birlikte inşa edeceğiz. Unutulmuş, ihmal edilmiş, akla gelmeyen tüm kesimleri kucaklayarak bu şehri ve güzel insanlarını hak ettiği değere kavuşturmak için hep birlikte çalışacağız. İnsan odaklı sosyal belediyecilik anlayışı nice güzel çalışmaların altına imza atacağız. Her zaman dediğimiz gibi sözümüz hemşehrime; sevdamız bu şehre” ifadelerini kullandı.