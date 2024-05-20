Başkan Duman: Makamımız Bucamızın güzel sokakları

Çalışma takviminin büyük kısmını saha çalışmalarına ayıran Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Bucalılar bizi sokakta, çarşıda, pazarda görünce şaşırmasınlar. Bizim gerçek makamımız, doğup büyüdüğümüz cennet Buca’mızın güzel sokaklarıdır” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 20.05.2024 - 16:02
Başkan Duman: Makamımız Bucamızın güzel sokakları
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İzmir’de Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Bucalıların beklenti ve taleplerini yerinde tespit edip çalışmalara hız kazandırmak amacıyla kentin sokaklarında denetime başladı. Kuruçeşme Mahallesi’nde yapılan yol asfaltlama çalışmalarını inceleyen Başkan Görkem Duman, daha sonra mahalle esnafını ziyaret etti.  Başkan Duman, vatandaşlarla sohbet ederek isteklerini dinledi.

“SÜREKLİ ALANDA OLACAĞIM”

Saha çalışmalarına büyük önem verdiklerini dile getiren Başkan Görkem Duman,  “Başarılı bir çalışmanın halkla birebir temas halinde gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu nedenle haftalık çalışma takvimimizin büyük kısmını saha çalışmalarına ayırdık. Bucalılar bizi sokakta, çarşıda pazarda gördüklerinde şaşırmasınlar. Bizim gerçek makamımız sokaklar olacak. Bundan sonra sürekli alanda olacağım” diye konuştu.

VATANDAŞ ÇOK MEMNUN

Belediye Başkanı Duman’ı karşılarında gören mahalle sakinleri ise memnuniyetlerini ifade ederek, “Burada bir çalışma yapılması için belediyeye talepte bulunmuştuk. Hızla gelip çalışmalara başladılar. Bugün de Başkanımız gelip çalışmaları denetledi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


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