Başkan Tugay: Çocuklarımızı kent yaşamı içinde görmek istiyoruz

Yayınlanma: 07.04.2024 - 17:08

Güncelleme: 07.04.2024 - 17:08

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, otizmli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla KEDİ Otizm Derneği (Kabul, Eşitlik, Dahil Olma, İstihdam) tarafından düzenlenen 2. İzmir Otizm Yürüyüşü'ne katıldı. Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda başlayan yürüyüşe Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ile otizmli bireyler ve aileleri katıldı. Programda yurttaşlar yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için üzerinde “Otizmliler de çalışabilir, istihdam et”, “Farklılıklar yaşamın rengidir”, “Beni anlayın istiyorum”, “Otizm hayata farklı açıdan bakmaktır”, “Beni övme haklarımı ver” yazılı dövizler taşındı.

“ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ”

Farkındalık yürüyüşü Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan Türkan Saylan Kültür Sanat Merkezi önünde son buldu. Burada konuşan Başkan Cemil Tugay, özel çocuklar için gerekli çalışmaları hayata geçireceklerini söyledi. Tugay, “Bu çocuklarımızı kazanmak istiyoruz. Bunun için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Çocukları çok seviyorum. Hepiniz benim için çok değerlisiniz. Otizmliler eğitim alarak topluma adapte edilebilir. Evlerinde kapalı kalıyorlar. Bu büyük bir haksızlık. Onların üretime katılmaları için elimizden geleni yapacağız. Bu yolda aktif şekilde çalışacağım. Toplumumuzdaki tüm bireylerin de bu konuda farkındalık sahibi olmalarını istiyorum” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZI KENT YAŞAMI İÇİNDE GÖRMEK İSTİYORUZ”

İzmir'i otizmli bireyleri düşünerek tasarlamanın önemine dikkat çeken Cemil Tugay, “Tüm toplumun özel bireylerin farkında olması, yaşadıkları sorunların çözüme kavuşması için bizimle birlikte çalışması, harekete geçmesi gerekiyor. Bu küçümsenmemesi gereken bir konu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile otizm konusunda farkındalık yaratmak için çalışacağız ve sorunlara çözümler üreteceğiz. Onları kent yaşamının içinde görmek istiyoruz. Çocuklarımız çok temiz, çok saf. Onları seviyoruz. Bunun için üstümüze düşeni yapacağız” dedi.

“YENi DÖNEM İÇİN UMUT VERDİNİZ”

Kedi Otizm Derneği Başkanı Serap Dikmen Ahmetoğlu da etkinliğe katılan belediye başkanlarına teşekkür ederek, şunları söyledi: “Bugün burada olmanız, bizim yeni döneme umutla başlamamıza neden oldu. Bize verdiğiniz bu umut için size teşekkür ediyorum. Belediyelerin olanakları ölçüsünde yapabilecekleri birçok çalışma var. Birlikte çalışabilmek çok önemli. Sivil toplum örgütleri ile birlikte hareket ederek birçok güzel çalışmayı hayata geçirebiliriz.”

ÖZEL ÇOCUKLAR KONSER VERDİ

Otizmli çocukların aileleri de çocukları ile ilgili kaygılarını dile getirdi. Çocuklarının istihdama katılmaları, spor ve sanat, eğitim alanında gelişimlerinin desteklenmesini istedi. Program, otizmli bireylerin verdiği mini bir konserle son buldu. Katılımcılar hep birlikte “Güzel günler göreceğiz çocuklar” adlı şarkıyı seslendirdi, Başkan Tugay da şarkılara eşlik etti.