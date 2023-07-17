Batur’dan Konak Gençlik Meclisi’ne çalıştay desteği
Konak Belediyesi Gençlik Meclisi yönetimini konuk eden Başkan Abdül Batur, gençlerin önerdiği “Fütürizm ve Yapay Zeka Çalıştayı”na tam destek verdi. Batur, “Gençlik Meclisimizin çalışmalarını biz de heyecanla takip ediyoruz. Bizlere çok güzel bir projeyle geldiler. Gençlerin bu çalışmaları umut ve mutluluk veriyor. Her zaman yanlarındayız, desteğiz” dedi.
İzmir’de Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Öykü Özen ve meclis üyelerini konuk etti. Gençlik Meclisi’nin son toplantısında oy birliğiyle alınan Fütürizm ve Yapay Zeka Çalıştayı düzenlenmesi kararı hakkında Başkan Batur’la görüşen gençler, tam destek sözü aldı.
Meclis çatısı altında çalışmalarına devam eden gençleri çalışmalarından dolayı kutlayan ve her zaman destek vermeye hazır olduklarını dile getiren Batur, “Gençlerden gelecek her projeye açık olduğumuzu söylemiştik. Gençlik Meclisimizin çalışmalarını biz de heyecanla takip ediyoruz. Onların dinamizmi bize de enerji veriyor. Bizlere çok güzel bir projeyle geldiler. Yapay zekanın her alanda hayatımızda yer ettiği günümüzde bunun geleceğe etkilerinin inceleneceği, yapay zekaya fütürizm penceresinden bakılacak bir çalıştay hazırlamak istediklerini söylediler. Biz de memnuniyetle karşıladık, elbette her türlü desteğe hazırız. Gençlerin bu çalışmaları umut ve mutluluk veriyor. Her zaman yanlarındayız, desteğiz” diye konuştu.
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