“Bir Gün, Bir Film, Bir Kitap” projesi başladı
Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2 bin aileye şehirde bulunan alışveriş merkezlerinde kullanabilecekleri sinema, yemek ve kitap bileti dağıtımına başladı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile gerçekleştirdiği projelere bir yenisini daha ekleyerek dezavantajlı ailelerin sosyalleşmesine yardımcı olmak amacıyla “Bir Gün, Bir Film, Bir Kitap” projesini hayata geçirdi.
Proje kapsamında dezavantajlı ailelere sosyal hayatta yer almalarına yardımcı olmak amacıyla Forum Çamlık ve Teras Park alışveriş merkezlerinde kullanabilecekleri sinema bileti, mısır ve içecek menü bileti, anlaşmalı restorandan yemek bileti ve kitap bileti dağıtılacak. Sınırlı kontenjana sahip projede yer alan aileler başvuruların sonunda belirlenecek. Toplamda 2 bin hane ve 8 bin kişi projeden faydalanabilecek.
Etiketler: #Denizli Büyükşehir Belediyesi #Sinema #Kitap
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