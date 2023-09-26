Bodrum’da yarı maraton heyecanı başladı

Yayınlanma: 26.09.2023 - 09:30

Güncelleme: 26.09.2023 - 09:30

Under Armour Bodrum Yarı Maratonu spor festivali havasında bu hafta koşulacak. 29 Eylül Cuma günü Bodrum Belediye Meydanından yarış fuarı- kit dağıtımı ve geç kayıtlarla başlayacak olan Yarı Maraton, 30 Eylül Cumartesi günü Yarış Fuarı ile Marina Yacht Club Shake Out Run ile devam edecek. 1 Ekim Pazartesi günü 7.30’da ise yine Bodrum Belediye Meydanından koşu startı verilecek.

Bodrum Kalesi’nden başlayan parkurlar tarihi Myndos Kapısı’na kadar uzanacak. Koşucular sahil turu ile deniz havasını solurken, Antik Tiyatro’nun tarih kokan basamakları da bu güzel etkinliğe eşlik edecek. Bodrum Yarı Maratonu 21K, 10K, 5K parkurlarının yanında spor söyleşileri, spor festivali ve daha birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

MADALYALAR SAĞLIK VAKFI ÖĞRENCİLERİNDEN

Etkinlik hakkında bilgi veren Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay, “Under Armour Bodrum Yarı Maratonu’nun bu yılki mottosu olan #bodrumdakoşmanınheranındamutlulukvar, sadece yarışta başarı kazanmayı değil yaşamımızda kendimiz ve çevremiz için yaptıklarımızı ve paylaşmayı da ifade ediyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iki farklı sosyal sorumluluk projesi hayata geçiyor. Engelsiz bir yaşam için farkındalık yaratmayı hedefleyen Under Armour Bodrum Yarı Maratonu, sporseverleri de bu amaca ortak ediyor. Festivalin ruhunu yansıtan madalyalar, Bodrum Sağlık Vakfı bünyesindeki özel çocuklarımız tarafından tasarlanıp üretiliyor. Bodrum Geçici Hayvan Bakımevleriyle yapılan iş birliği ile hem sokak hayvanlarına destek olunuyor hem de tüylü dostlarımız için mama ve tıbbi malzeme bankası oluşturuluyor” diye konuştu.

Çetinay, geçen yıl kontenjanların dolmasıyla birlikte kayıtların bir hafta öncesinde kapandığını ve maratonda bu yıl bin 750 katılımcının hedeflendiğini dile getirdi.

Bu tür büyük organizasyonların Bodrum’a çok yakıştığını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bodrum tarihi ve kültürel yapısı ile turizm potansiyeli yanında sporla da bütünleşmiş bir kenttir. Böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyor olmaktan Bodrumlu bir Belediye Başkanı olarak gurur duyuyorum. Kentimizin spor turizminde yükselişini sağlamak üzere, kentimize fayda sağlayacak tüm etkinlik ve organizasyonlara her zaman elimizden geldiğince desteklerimizi sunacağız.” dedi.

3 PARKURDA KOŞULACAK

21K PARKURU: Bodrum Meydanı- Marina- Myndos Kapısı- Gümbet Sahili- Bitez Bahçe Arası- Bitez Köyiçi- Konacık- Antik Tiyatro- Kumbahçe Sahili- Paşa Tarlası- Bodrum Yolcu Limanı- Artemis Caddesi -Atatürk Caddesi- Bodrum Meydanı

10K PARKURU: Bodrum Meydanı- Marina- Myndos Kapısı- Antik Tiyatro- Bodrum Kalesi (manzara)- Artemis Caddesi (Eski Bodrum)- Kumbahçe- Bodrum Limanı- Barlar Sokağı- Bodrum Meydanı

5K PARKURU: Bodrum Meydanı- Marina- Myndos Kapısı- Antik Tiyatro- Bodrum Kalesi (manzara) – Bodrum Meydanı

TRAFİĞİNE GEÇİCİ OLARAK KAPALI YOLLAR

1 Ekim Pazar günü gerçekleşecek olan Under Armour Yarı Maratonu sebebiyle sabah 7.00-10.30 saatleri arasında Neyzen Tevfik, Cafer Paşa, Büyük İskender, Bitez, Bergamut, Pınarlı, Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet, Artemis, Atatürk caddeleri ile Dere Sokak, Paşa Tarlası Sokak ve Yeni Liman Yolu araç trafiğine kapalı olacak. Sporcuların geçiş zamanlarına göre yollar kontrollü olarak farklı zamanlarda trafiğe açılacak.