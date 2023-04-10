Bodrum’un Güçlü Kadınları 17. kez bir araya geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kadınlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen 'Bodrum'un Güçlü Kadınları' etkinliğinin 17’si gerçekleşti. Kadınların ev ekonomisine katkılarına destek vermek amacıyla organize edilen etkinlikte kadınlar; çanta, parfüm, takı, mum, seramik, çini gibi el emeği ürünlerini sergiledi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 14:49
Bodrum’un Güçlü Kadınları 17. kez bir araya geldi
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Kadınlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen Bodrum'un Güçlü Kadınları, Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğini gerçekleştirdi.

2017 yıldan bugüne her ay düzenlenen etkinliklerin 17.’sinde de Bodrum'da yaşayan girişimci ve üreten kadınlar Bodrum La Pasion’da buluştu. 

Resim, çini, seramik gibi sanat dallarına özel sergilerin ve çeşitli workshopların düzenlendiği etkinlikte 24 kadın; çanta, parfüm, takı, mum gibi birçok el emeği ürünleri için stantlar kurdu.

Etkinlik kapsamında ayrıca oyuncu, yazar, yaşam koçu Almula Merter Churm bolluk bereket atölyesi gerçekleştirdi.


8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Bodrum kadınlar

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