Bornova “Müzeler Kenti” olma yolunda

Yayınlanma: 05.08.2024 - 12:57

Güncelleme: 05.08.2024 - 12:57

İzmir’de Bornova Belediyesi, ilçeyi Müzeler Kenti’ne dönüştürme hedefiyle kapsamlı çalışmalar başlattı. Alanında uzman isimlerle bir araya gelen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, açılacak müzeler sayesinde Bornova’nın tarihi ve kültürel zenginlikleri üzerindeki sis perdesini kaldırmayı amaçladıklarını belirtti. Başkan Eşki, Dramalılar Köşkü’ndeki toplantıda Prof. Dr. Çınar Atay, Doç. Dr. Zafer Derin, Tarihçi İlhan Pınar, Tarihçi-Yazar Altan Altın gibi uzman isimler, Bornova’nın köklü Levanten ailelerinden gelen Marc Giraud ve ilgili bürokratlarla buluştu. Toplantıda, Bornova Belediyesi’nin girişimleriyle kurulması planlanan müzeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU

Başkan Ömer Eşki, sağlıklı bir şekilde yürütmek istedikleri bu önemli çalışmaları koordine etmek amacıyla Müze Müdürlüğü kurduklarını vurguladı. Kültürel Gelişmişlik Endeksi Ölçüleri’nin bir göstergesinin de müzeler ve bu müzelerin ziyaretçi sayıları olduğuna dikkat çekti.

TARİHİ BİR KENT: BORNOVA

Bornova’nın binlerce yıl öncesine dayanan geçmişiyle kadim bir kent olduğunu ifade eden Başkan Eşki, “Bornova Belediyesi olarak Bornova’yı tüm tarihiyle öne çıkarmak istiyoruz. Kuracağımız müzeler ile Bornova’nın köklü geçmişi ve kültürel zenginlikleri üzerindeki sis perdesini kaldıracağız” dedi.

YENİ MEYDAN TASARIMI VE LEVANTEN YAŞAM MÜZESİ

Başkan Ömer Eşki, Tarihi Çarşı’dan yıkılan Kars Halil Atila İlköğretim Okulu’na uzanan ve Kaymakamlık binasını da içine alan bölgede, İstanbul’daki Tarihi Yarımada Projesi’ne benzer yeni bir meydan tasarladıklarını belirtti. Bu meydanın yanı sıra, çok sayıda müze açmayı planladıklarını söyledi. İlk olarak, Dramalılar Köşkü’nü Levanten Yaşam Müzesi olarak tasarlayacaklarını açıkladı.

ATA ANI EVİ VE DİĞER MÜZELER

Başkan Eşki, Kurtuluş Savaşı’nın sembol alanlarından olan Belkahve’deki Ata Anı Evi’ni daha bilinir hale getireceklerini belirtti. Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’ne Müze statüsü kazandırmak için başvuru yaptıklarını, Ulusal Modern Sanatlar Müzesi ile Bornova’ya yakışır bir spor müzesi düşündüklerini ifade etti. Projeler arasında Eğitim Müzesi, Mimarlık Müzesi ve Girit ile Yörük Kültürü’nü anlatacak müzeler de bulunuyor.

HOMEROS MÜZESİ VE CAZİBE MERKEZİ

Başkan Eşki, Homeros’un yaşadığı varsayılan mağaraların bulunduğu Kayadibi Mahallesi’ndeki alanı hediyelik eşya satış noktaları ve Homeros heykeli gibi düzenlemelerle cazibe merkezi haline getirerek ziyarete açacaklarını söyledi. Bu çalışmalara ek olarak bir de Homeros Müzesi açacaklarını belirtti.