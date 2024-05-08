Bornova’da “Anneler Günü Hediyelik Eşya Günleri” başlıyor

Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü öncesinde, Bornova Belediyesi Bornova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bornova Şubesi işbirliği “Anneler Günü Hediyelik Eşya Günleri” düzenleyecek.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 08.05.2024 - 12:21
Bornova’da “Anneler Günü Hediyelik Eşya Günleri” başlıyor
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İzmir’de Bornova Belediyesi, her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü öncesinde, özel ürünlerin yer alacağı “Anneler Günü Hediyelik Eşya Günleri” düzenliyor. Anneler Günü Hediyelik Eşya Günleri kapsamında, Bornova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bornova Şubesi işbirliği ile Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nin önünde stantlar kurulacak. 10 ve 11 Mayıs günlerinde 12.00-19.00 saatleri arasında alışveriş yapılabilecek olan stantlar, anneleri için en güzel hediyeleri arayanların buluşma noktası olacak. Kurulan stantlarda el emeği ürünlerin satışı yapılacak.

Tüm annelerin en güzel hediyeleri hak ettiğini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Bornova Belediyesi olarak bizleri, büyük emeklerle bugünlere getiren annelerimiz için yine emekle göz nuruyla üretilen el işi ürünlerden oluşan hediyelik eşya günleri düzenledik. Şimdiden tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum” dedi.


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